顧健康 陽大醫院推優質蛋白質月餅

國立陽明大學附設醫院營養師團隊，研發好吃又健康的中秋月餅，非常適合高齡長者食用。（陽大醫院提供）

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國立陽明大學附設醫院營養師團隊，研發好吃又健康的中秋月餅，非常適合高齡長者食用。（陽大醫院提供）

配合中秋節全家團圓吃月餅的過節氣氛，以及大眾愈來愈重視健康飲食的觀念，國立陽明大學附設醫院今年特別研發營養又健康、並且非常適合高齡長者食用的「富含蛋白質」月餅，同時結合義賣活動，讓今年的中秋月餅多一種健康、溫馨還能做公益的選擇。

陽大醫院院長羅世薰表示，台灣65歲以上老年人到2018年就達到14％，宜蘭地區更已達到15.4％，預估到了2025年時將會高達20％，成為超高齡社會，而有研究指出，1個人從30歲開始肌肉會慢慢流失，到了50歲以後，每年肌肉量的減少速度更是快速，「肌少症」變成了高齡社會的熱門議題，對於蛋白質攝取不足是主要原因，攝取足夠營養加運動，則是改善「肌少症」的不二法門。

陽大醫院營養師團隊與在地勳風烘焙坊共同研發二款以添加大豆蛋白粉為主軸的「抹茶浩克」與「紫薯奧莉薇」日式桃山月餅，其中日式桃山月餅在製作過程有別於傳統及廣式月餅，不僅講求低油，不論在口感及營養方面都是為了長者特別做的設計，讓家中的長者們也能一同「歡樂過中秋，健康呷月餅」。

陽大醫院也結合義賣活動，月餅禮盒（每盒300元）內另會附贈年長者精心設計卡片，訂購時間為9月7日至9月17日，上午10點至下午4點，領取時間為9月19日至9月21日，上午10點至下午4點，義賣金額將全數回饋給失智照護中心。訂購電話：03-9325192轉10611，現場訂購可洽陽大醫院蘭陽院區營養室。

(中時 )

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