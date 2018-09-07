嚇到腿軟！OL躺床滑手機 床底露出一隻腳！

2018年09月07日 15:59 中時電子報 張達智

正逢農曆7月，遇到這種狀況，任誰都會嚇到腿軟！大陸一名OL下班回家躺在床上滑手機，豈料怪事發生，床先是微微震動，她以為是自己錯覺不以為意，不料過了一會兒，床下竟伸出一隻男人的腳，嚇得OL魂飛魄散！

8月29日晚上，在浙江省嘉興海寧市一家裝修公司上班的小芳（化名）就跟平常一樣，下班回家在租屋處看看電視、玩玩手機。據大陸《錢江晚報》報導，晚上8點多，小芳洗完澡躺回床上玩手機，誰知怪事開始發生。

她感覺床底下似乎有動靜，壯起膽子從床的一側向床底下查看，不過因為太黑什麼都沒看到，小芳覺得應該是自己疑神疑鬼，便繼續玩手機。

可是沒過多久，床底下真的有東西在動！這回不是錯覺，小芳掀開床單一看，差點沒嚇暈，因為床底下竟然露出了一隻腳！

小芳立刻奪門而出，從2樓衝到3樓向房東求救，兩人重回小芳房間，剛好看到一個男人從床底下爬出來！小芳定睛一看才發現，這個男人竟然是她的同事小張（化名）！

小芳才剛到公司上班，跟小張並不熟，因此她還是決定報警。小張向警方辯稱，當天路經此地，想到不少同事都住附近，就想來拜訪一下。他在小芳家樓下邊抽煙邊等，點菸時打火機打不著，他隨手一扔不小心連鑰匙一起扔了出去，正好扔在小王房間外面的鐵皮遮陽板上。

剛好此時有人開門出來，小張趁機進樓，上到二樓大廳，從大廳的窗戶爬到了鐵皮遮陽板上，正在撿鑰匙的時候，他看見小芳回來了。此時他做了一個令人匪夷所思的決定，趁小王還沒進入房間的空檔，直接從窗戶爬進了小王的房間並迅速藏進了床底下。

當然小張的這番說詞沒人相信，最後他也因未經允許非法入侵他人住宅，被海寧市公安局處以行政拘留14天的處罰。

(中時電子報)