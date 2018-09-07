《北風》來台取景 逼真還原南北韓驚悚諜戰

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南韓諜戰電影《北風》，雖然片中故事的背景在南北韓和北京，但不少場景都來台取景。導演尹鐘斌說：「因為是真實故事，場景的重現就非常重要，雖然許多場景都無法實地拍攝，但多虧專業的製作團隊，靠著在南韓國內、台灣取景和CGI技術解決了這個問題。」

其中，由影帝黃晸玟飾演的間諜「黑金星」走過的王府井小吃街，以及與北韓首領金正日會面的地點，正是來自台北知名夜市華西街和陽明山文化古蹟中山樓。另外也有眼尖的網友發現黃晸玟與飾演北韓官員的李星民一起走過的長廊，正是基隆的中山陸橋！

電影《北風》改編自南北韓真實驚悚諜戰，描述南韓間諜「黑金星」如何偽裝成商人潛進北韓，獲取珍貴情資，現實世界中的黑金星也在近日接受法新社訪問。他說當時他為了探取情報，確實採取過許多非常手段，包括將錄音器藏下體、學點穴等等，若任務失敗，就直接點「死穴」自殺。《北風》中也可見許多類似橋段，其中一幕黃晸玟飾演的黑金星因擔心洩漏機密而掙扎著是否該吞毒自盡的戲，就深刻呈現身為間諜，必須隨時置生死於度外的節操，令人既緊張又為之動容。

《北風》得到台北市政府、台北市文化基金會、台北市電影委員會的大力協助，該片在台北市拍攝三週期間，台北市電影委員會協助接洽片中眾多場景，再次證明台北市電影委員會及台灣電影從業人員在影視國際合作中的實力。劇中之中國場景由劇組巧心將華西街變成王府井、陽明山中山樓變成北韓領導人金正日接見人員的地方，連大直的飯店都被弄成舊日的樣貌，讓觀眾找不太出破綻。

《北風》描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。電影7日在台上映。

(中時 )

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