秋嚐「旬」味吃安心！東門市場生鮮優惠多

2018年09月07日 16:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美味不用捨近求遠，菜市場好吃的一籮筐！台北市歷史悠久的東門市場於今（7日）推出「東門美食好安心」的優惠活動，只要民眾持環保袋於9/7至9/9到市場指定生鮮8攤知名生鮮攤位，消費滿300元即送100元抵用卷。

東門市場從民國17年啟用至今，已有90多年的歷史，是台灣少數具有古早味色彩的傳統市場，過去更曾被稱作貴婦市場。市場內除了道地台灣美食外，生鮮蔬果攤更是忠實顧客必買必逛。

此次活動囊括了許多市場名攤，包括振益號黑毛豬、永福號黃牛肉、沅誠海鮮水餃、沅誠海鮮店…等8家攤商。其中沅誠海鮮水餃更是許多在地台北人來東門市場必買的名攤，完全純手工製作的水餃，水餃皮軟Q有彈性，久煮不易爛，加上肥瘦比例剛好的內餡，吃來鹹香滿溢，沅誠海鮮水餃最有名的就是蝦仁系列水餃，加上有各種口味可任消費者任選，常常一開店就大排長龍。另外因東門市場過去是台北市豬肉的重要集散地，大部分豬肉攤，包括振益號黑毛豬、本地黑毛豬等攤位的豬肉都是現宰直送，新鮮無腥味。

東門市場自治會表示：此次活動主要希望能回饋長期支持東門市場的民眾，並鼓勵民眾持環保袋到市場購物，希望藉此活動讓更多消費者能體驗到東門市場的好品質。」活動期間9/7-9/9民眾只要攜帶環保袋於指定店家內消費滿300元即送100元抵用卷，滿600元送2張，單次消費最多兌換2張，每日限量150張，送完為止。

(中時電子報)