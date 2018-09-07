「表示一下」索賄35萬 高市府前股長貪污重判8年

2018年09月07日 16:21 中時 劉宥廷

高市府經發局林姓科員4年前擔任工輔科用地股長期間，因督辦毗連擴廠土地用地變更申請業務，主動致電給林姓業者要求「表示一下」，還大膽約業者到市府旁停車場當面交付35萬元現金；高雄地方法院審理，依利用職務機會詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年，可上訴。

林姓科員在2013年到2016年擔任經發局工業輔導科用地股長，現為經發局招商處行銷股科員，當時會被逮獲就是林事成後還在辦公室外樓梯間拿5萬給施姓承辦人，施怕涉案，隔天將錢退並告發。行賄的林姓業者因認罪，高雄地檢署緩起訴處分1年。

判決指出，時任股長的林在2014年10月先打電話給業者委託代辦公司負責人，請代辦公司跟林姓業者轉述「表示一下」，林姓業者原不理會，但沒想到，股長竟親自打電話給業者，業者只好在10月21日與他相約在市府四維中心隔壁立體停車場見面，當面面交35萬元現金。

合議庭審理時，林仍否認犯案並辯稱，他當時是督導，案件中都會聯繫，若有打電話也是業務上聯繫；法官痛批，林身為公務員，應清廉自持，竟心生貪念，利用職務上機會向業者詐財，破壞公務員形象，影響國家法秩序的推展與維持，犯後還心存卸責僥倖，且否認犯行，犯罪所得未繳回，判處有期徒刑8年。

(中時 )