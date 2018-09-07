賴揆：桃園市長鄭文燦奇遇如張無忌

2018年09月07日 16:27 中時 張理國

民調領先的桃園市長鄭文燦年底爭取連任，鄭文燦下午舉行《鄭文燦模式—超越對立．翻轉桃園》，行政院長賴清德說，他看了這本書後，覺得金庸小說《倚天屠龍記》男主角張無忌很像鄭文燦，因為張無忌奇遇最多，鄭文燦彷佛從前行政院長蘇貞昌學到了乾坤大挪移，跟著蔡英文主席把張三豐的太極拳學到了，還團結明教、中原，所以他很同意解決未來台灣政治問題的模式，就是鄭文燦模式。

鄭文燦發表新書《鄭文燦模式》，什麼是鄭文燦模式，他說，台灣社會有很多看不見的優點，不要因為政治上的對立被淹沒掉，這是他當市長的心情，所以當市長的第一天就把教條、是非、誘惑、壓力都放到一邊；每件事他都儘量讓每方面的價值能展現，雖不能一百分、但求最大共識，大家問桃園為什麼可以往前走、不吵架，在府會的運作，地方的問題上都採取這樣的作法。鄭文燦笑說，書名叫《鄭文燦模式》好像是武功祕笈，因為有很多候選人說要循「鄭文燦模式」贏得選舉。

鄭文燦新書發表示，包括文化部長鄭麗君、前行政院長蘇貞昌及多名立委都親自出席，鄭麗君說，只要鄭文燦認識的人、想要成為朋友的都跑不掉，鄭文燦接地氣、人和、身段柔軟，可以跟人合作，這種鄭文燦模式將是台灣未來的政治模式。

賴揆表示，一般人對鄭文燦的理解就是聰明、反應快、誠懇、充滿熱忱，但看了這本新書才想到，他喜歡的武俠小說男主角張無忌很像他，像經歷野百合學運洗禮，像掉到深淵習得九陽真經，後來師從蘇貞昌學到乾坤大挪移，然後跟跟著蔡英文主席把張三豐的太極拳學到了，還團結明教，面對六大派圍攻光明頂，還能團結中原，所以他很同意鄭麗君的說法，解決未來台灣政治問題的模式，就是鄭文燦模式。

緊接著賴揆發言的蘇貞昌則說，看了整個記者會流程安排，他覺得很對，從時間序來看，當過院長的在最後面，現任的在中間，未來的在前面。像是蔡總統很有個性，蔡總統有次主持中常會心情不好，當時會議要結束了，但看到鄭文燦，整個繃緊的臉部肌肉都放鬆下來，笑開了，當場會再延長半小時，這種本事沒有人可以拒絕。

(中時 )