葫蘆墩圳掀蓋工程進度近8成 力拚9月底完工

葫蘆墩圳灌溉用水已分流至地下箱涵，地面主渠道景觀環境營造部分，正進行植栽及坡面綠美化。（王文吉攝）

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葫蘆墩圳掀蓋自規畫至今，長達6年之久，目前基礎工程已完工，地面主渠道旁設置近水步道，拉近人與水之距離。（王文吉攝）
葫蘆墩圳掀蓋工程範圍，自三豐路至三民路間約300公尺，目前進度已達77.59％，預計9月底可完工。（王文吉攝）

葫蘆墩圳掀蓋工程進入收尾階段，目前整體進度77.59%，水利局力拚9月底完工，居民期待第一期試辦的300公尺親水範圍，能發一舉揮示範效應，之後往鬧區方向一路掀蓋。但有店家憂心停車空間不夠，希望豐原轉運中心及立體停車場趕快興建，否則會造成鬧區交通癱瘓。

豐原客運總經理賴元良辦公室正對葫蘆墩圳，推開窗戶就看得到掀蓋工程，喜愛攝影他說，「我每天都拍照記錄，很期待完工帶來人潮榮景。」豐原里鄰長曾吉源也說，豐原火車站東站啟用後，人潮往東移，原本的前站地位沒落，希望掀蓋工程完工可以恢復商機。

水利局水利養護工程科股長陳宏安表示，第1期掀蓋工程整體進度為77.59%，有微幅超前，目前分流箱涵等土木基礎工程已完工，灌溉用水順利分流至新生北路地下箱涵，工地圍籬近日也陸續拆除，地面主渠道景觀營造部分，正進行植栽及坡面綠美化，預定9月底可完工。

葫蘆墩圳東段流經豐原鬧區，早期為解決停車問題而加蓋，長達1.2公里的潺潺水圳隱沒地底長達40年。歷經政府、工程顧問公司與民眾三方溝通、協調及折衝後，第一階段選定豐原國小前方300公尺，優先辦理開蓋工程，總經費2.47億元，第二階段三民路至博愛街900公尺將視第一階段開蓋成效辦理。

(中時 )

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