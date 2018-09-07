生命之樹展登台北！傳統符碼演繹時尚之美

2018年09月07日 16:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

回歸最原始，用簡單素材加上創意，用針線勾勒出老祖宗的文化！鮮豔色彩、簡潔穿搭，傳統藝術也能在現代時尚發光發熱！

由台灣、馬來西亞、印度三地合作推動的「生命之樹國際工藝交流展」這次來到台北了！群聚中亞、南亞、東亞及東南亞18國藝術家，運用不同天然永續質材，傳遞傳統藝術技法與當代表現，更難能可貴呈現多種工藝形式，包含織品、陶瓷、金屬、木、紙、珠綴與漆器，體現生命之樹概念的多樣本質。

「繽紛之春」服裝秀-設計師：台灣陳婉麗Chen_Wan-Lee。（文化部所屬台北當代工藝設計分館提供）

生命之樹國際工藝巡迴展覽，是由有「工藝界聯合國」之稱的世界工藝理事會（World Craft Council）兩位資深策展人Edric Ong（馬來西亞）與Manjari Nirula（印度）發起。2015年開始，已至馬來西亞吉隆坡雙子星塔藝廊、印度新德里比克納宮、夏威夷東西文化中心及加拿大溫哥華亞洲藝術學會等四地巡迴展出，台灣是東亞地區第一個展出「生命之樹國際工藝展」的國家。

本次展覽的展品來自印度、馬來西亞、印尼、緬甸、柬埔寨、越南、菲律賓、不丹等南亞、東南亞國家，甚至還有遠從中亞、西亞的伊朗、烏茲別克、哈薩克、巴勒斯坦遠道而來的難得之作。參展藝術家更是全球工藝界的佼佼者，其中8位曾獲工藝界奧斯卡等級的「UNESCO聯合國教科文組織–世界工藝理事會聯合傑出手工藝品徽章認證」，非常感謝兩位國際策展人和兩位台灣策展人的努力推動，也希望大家不要錯過一睹這些精彩工藝創作的機會。

開幕的時尚秀演出特別邀請來自台灣的陳婉麗、印度的Sunita Shanker、吉爾吉斯坦的Yntymak Abdyldaev以及馬來西亞的Edric Ong等四位國際時尚設計師，與台灣編舞家及時尚秀導林祐如、樂手陳沛元以及16位國立台北藝術大學舞蹈學系的學生共同合作，以四季為主題，展現的四位國際設計師原創的32套服飾，從靜態展示到動態展演，從不同的面向呈現生命之樹恆常循環與生息，令人驚艷！

「嬌豔之夏」服裝秀-設計師：印度設計師Sunita_Shanker 。（文化部所屬台北當代工藝設計分館提供）

生命之樹國際工藝交流展」(台北續展)

展覽期間：2018年08月30日至2019年01月27日

開館時間：週二～週日09:30－17:30

展覽地點：國立台灣工藝研究發展中心|台北當代工藝設計分館4樓

(中時電子報)