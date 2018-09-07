針對陸 與美南海軍演 日陸戰隊將練奪島

日本水陸機動團2018年5月在九州西方海域進行演練的資料照。（日本水陸機動團臉書）

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中時電子報
日本水陸機動團在美國參加「鐵拳2018」（Iron Fist 2018）聯合軍演

成立半年來一直在進行基礎訓練的「水陸機動團」，也就是日版海軍陸戰隊，秋季即將在南海和日本西南與美、菲等開展聯合軍演。

2018年3月底組建的「水陸機動團」隸屬日本陸上自衛隊，結合了海陸自衛隊要素，負責登島和奪島作戰。

據日經中文網7日報導，從10月起，「水陸機動團」將在東海與南海展現在島嶼防衛方面的機動性，以提高遏制力。

水陸機動團基地設在長崎縣的相浦駐屯地，成員約有2,100人。機動團著眼於在釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊頻繁活動的中國，而職責是因應西南諸島突發的武力衝突。

一旦島嶼被佔領，機動團將以水陸兩棲車等迅速展開登島和奪島作戰。日本希望，能透過在島嶼周邊部署機動團來提高遏制力。

機動團5月在鹿兒島縣的種子島和周邊海域，與海上自衛隊進行了訓練。夏季還在美國夏威夷，和美國海軍陸戰隊進行了小規模聯合演訓。

而從10月開始，機動團將進行更接近實戰的演習。首先他們將參加美菲海軍陸戰隊在菲律賓進行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。日經指出，雖然演習的主要內容是災害救援等，而不是奪島作戰，不過有分析認為，在南海與美菲合作，能發揮牽制中國的作用。

另一方面，水陸機動團將從10月底開始，在沖繩縣等周邊海域參加自衛隊與美軍進行的「利劍」（Keen Sword）聯合軍演。屆時他們將與美國海軍陸戰隊合作，進行包括奪島作戰在內的訓練。此外，日本還打算在海上自衛隊參加的訓練中，將讓機動團搭乘海上自衛隊運輸艦進行移動演練。

除了日本海陸空自衛隊外，美國海陸空軍及海軍陸戰隊也將參加利劍演習。2016年自衛隊派出約2.5萬人，而美軍則派出1萬人參加了這項聯合軍演。由於2018年水陸機動團將加入這大規模軍演，將進一步提高島嶼防衛在美日聯合作戰中的重要性。

分析指出，中國7月將海警局轉歸中央軍委會統一領導。原本海警局不屬於軍事組織，但如今海警局的行動可能難以與軍事作戰行動區分。東京希望藉由彰顯島嶼防衛的實際因應能力，來牽制中國積極的海洋活動。

(中時電子報)

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文章來源：日版「海軍陸戰隊」將登上舞臺

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