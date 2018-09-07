101珠寶腕表大賞 張學舜要從經典走向傳奇

寶珀表迎101年度腕表大賞將傳奇腕表五十噚空運來台。圖／寶珀

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「台北101珠寶鐘錶大賞」將在今（7日）起開展至10月10日，今年適逢台北101邁入15周年，展覽從原本4樓展區擴增至1樓，並攜手「FH Watch Swiss瑞士製錶工藝展覽」，除千萬珠寶、話題腕錶外，也透過數位化呈現製錶歷史、AR擴增實境與數位組裝機芯等互動，台北101新任董事長張學舜上任來即迎來年度盛事，強調未來將挹注更多文化、藝術與創意，讓101從經典變傳奇！

101購物中心館內計27個頂級珠寶與鐘表品牌，除了勞力士、百達翡麗等從未參展外，此次包括伯爵、CHAUMET、寶格麗、蕭邦、ROGER DUBUIS、寶璣、寶珀等17個品牌均是過往參展好客，迎101大樓15周年，亦端出千萬珠寶、話題表款助陣，其中約30件珠寶、腕錶首賣，蕭邦的藍寶Red Carpet系列套組珠寶要價逾2億元；CHAUMET端出逾6000萬元的Les Mondes de Chaumet海水藍寶套組；至於新表款則有寶璣、寶珀等，其中寶珀端出招牌潛水錶新品五十噚深潛器70年代日期及星期腕錶，43mm大錶徑，每5分鐘加入阿拉伯數字顯示，並延續70年代的3點處星期與日期顯示，搭配單向旋轉錶圈，備受男性市場矚目。

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