「街大歡囍」有藝思！魁武男藏少女心賞「鳥」趣

2018年09月07日 16:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活即藝術，藝術即生活！並非所有藝術都是在博物館裡高不可攀，在我們的周遭其實就有許多有「藝」思的好所在！台北當代館從9月8日至11月11日展出「街大歡囍─日常無感指南」2018街區藝術計畫！從當代館、鄰近學校、捷運站處處有巧思原是生硬的鐵板門變身可愛繽紛的童趣畫！看魁武男子悠遊賞鳥，大片粉紅透露「少女心」，可愛繽紛的插畫讓人忍不住拿起相機猛拍，IG分享趣！

時序入秋，台北當代藝術館的戶外展又開始了！今年的「街大歡囍」以「日常無感指南」為主題，邀請8位藝術家分別從不同的角度，結合現代人們「無感」的日常生活、指南的「路徑」與藝術「導覽」的形式與內涵，透過作品的指引與顯像，將社會日常中隱而不顯的紛雜現象重新辨識指認，以靜態及動態的互動途徑，反饋至每一個生活其中的人。

程仁佩拍攝一系列色彩吸睛《快樂餐Happy Meal》攝影作品。（台北當代館提供）

擅長聲音藝術創作的吳秉聖，將每晚巡迴於當代館周邊的垃圾車音樂加以改編為《煮水少女，水煮愛麗絲》作品，當異於日常旋律的音樂開始播送，民眾內心的疑惑與想像便逐漸覺醒。程仁佩拍攝一系列色彩吸睛《快樂餐Happy Meal》攝影作品，仔細觀察是由各種生活物件偽裝成的速食商品，反思速食文化逐漸吞噬在地飲食的風俗文化。

鄭婉婉的作品《2018漫遊者的城市詩意》。（台北當代館提供）

作品塗鴉充滿童趣風格的夏仙，在荒蕪建物的牆面上，繪製一片充滿自然生氣《玄鳥物語》作品。鄭婉婉的作品《2018漫遊者的城市詩意》，設計3座互動留言平台，將街景的視覺經驗化作文字，引領我們重新閱讀這座城市。陳韻如《超能消極救地球》是件動畫結合行為藝術的作品，參與者化身為動畫角色，走上街頭體驗一系列異常消極行為演出。

詹詠幀《更美的地方》作品以炫目的霓虹燈箱為裝置，在光影反射下，指引一個若隱若現的烏托邦想像。盂施甫與甘韋共同製作《#an_artwork》作品，以貨櫃改造為網美絕佳的自拍空間，卻又標示強調「這是件作品，不是背景」的標語，反應展覽與社群網路間的荒謬關係。藝術家劉銘軒《50釐米視界》是以成淵高中學生製作的植栽作品為元素，製成一幅幅壓克力攝影作品，隱身於道路上的路樹植栽中，製造不期而遇的小驚喜。

自2007年起當代館率先打破美術館高牆的藩籬，以學校為藝術融入社區的交流基地，10年來持續媒合藝術家進駐學校，已獲得校園師生的廣大迴響與支持，落實「將公共藝術融入課程」的館校合作理念。

劉明軒《50釐米視界》。（台北當代館提供）

藝術家劉明軒擅長植栽創作，引導成淵高中學生近距離觀察校內的植物生態，激勵學生將日常物件如:書包、鞋子、課桌椅想像為花器，栽植出天馬行空的一花一世界。藝術家盂施甫與建成國中學生合力創作出機械投影裝置，以校園內的同儕情感、空間記憶、夢想為創作元素，塑造出各種情境劇情，在夜間的校園窗邊，上映一齣齣饒富趣味的投影動畫，象徵在歷史建物中注入科技藝術的新想像，亦代表著同窗好友共同創作的回憶。

日新國小由陶藝家楊欣怡以陶磚彩繪方式，帶領學子們將校內常用的日常物件圖像化，印製為色彩繽紛的陶片，拼貼飛落在校園花徑上，宛如時光隧道般，紀錄當下的生活點點滴滴。

「街大歡囍─日常無感指南」2018街區藝術計畫！館長、策展人、三校校長、區公所主秘、陳靜筠里長、參展藝術家。（台北當代館提供）

「街大歡囍─日常無感指南」2018街區藝術計畫

時間：2018/9/8(六)~11/11(日)

地點：台北當代藝術館及周邊街區空間

(中時電子報)