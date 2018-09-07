新北》蘇貞昌僅完成1件都更 侯友宜：人民心中自有一把尺

2018年09月07日 16:47 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）下午3時許前往喜憨兒板橋烘焙屋，與喜憨兒一起製作蛋黃酥。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）下午3時許前往喜憨兒板橋烘焙屋，與喜憨兒一起製作蛋黃酥。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（7日）下午3時許前往喜憨兒板橋烘焙屋，與喜憨兒一起製作蛋黃酥；媒體持續關注都更議題，民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為擔任台北縣長任內都更僅完成1件，是因時空背景不同；對此，侯友宜表示，「人民心中自有一把尺看待！」

侯友宜表示，半年多來跑遍新北市各地，視察危險老舊房屋，都有居住安全問題，如果日本北海道如此大的天災發生在新北市，所造成的生命財產損失，不是大家可以承擔的。重視都更是未來要走的方向，大家一起來為居住安全、公共安全打拼。

侯友宜表示，很多人都很重視都更，自己知道都更方法在哪？怎麼去做，會展現協調力、溝通力和魄力，把都更做得更好，翻轉民眾的居住安全、公共安全及居住正義，讓新北市變得不一樣。

針對蘇貞昌縣長時期的都更效率，侯友宜表示，這麼多年來，新北市做了很多當年沒有的建設，舉凡國民運動中心、公共托育，老縣長那個時代沒有做，汙水下水道從7％提升至87％，老縣長時期都更僅有1件，新北市完工26件，自己好好做，人民心中自有一把尺看待。

侯友宜表示，自己的口才一向如此，國台語交替說，不管如何做好自己，自己說的話大家聽得懂就好，口才沒有變好變壞。

(中時 )