俄轟炸機「再訪」阿拉斯加 美F-22戰機升空監控

2007年一架美軍F-22戰機（圖右上），正在監控俄羅斯闖入阿拉斯加努尼瓦克島上空的圖-95轟炸機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據今日俄羅斯（RT）報導，阿拉斯加上空再次傳出「敵機訪視」，俄羅斯國防部稍早證實，一架隸屬於空軍的圖95長程戰略轟炸機（Tu-95 Bear bombers），昨日依照既定的飛行路線，行經北冰洋上空，在鄰近白令海（Bering Sea）與鄂霍次克海（Okhotsk Sea）區域時，兩架屬於北美空防司令部（NORAD）的F-22戰機（F-22 Raptor）升空，全程緊盯和監視俄羅斯軍機的動向，直到飛離該區海域為止。

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U.S. F-22 Raptor Intercept Russia Tu-95 Bomber Off Alaskan Coast

不過，俄國軍方也表示，所有執行的飛行任務，都遵守相關國際法規定，並未侵犯他國的領空、領海和領土區域；而北美空防司令部發言人庫恰瑞克（Michael Kucharek）則表示，「當雷達發現，有兩架俄羅斯的圖-95轟炸機、飛入阿拉斯加的防空識別區（ADIZ）後，我方隨即下令兩架F-22戰機升空，對俄國軍機進行監控和辨識的動作。」

美國專用的F-22戰機。（圖/美國空軍）

逼近阿拉斯加的圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局（Tupolev）研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里。最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。

俄國現役四螺旋槳的長程戰略轟炸機圖-95。（圖/英國國防部）

與過往相同，俄國轟炸機仍是從阿拉斯加西海岸、阿留申群島（Aleutian Islands）週邊飛過，事實上，從冷戰時期開始，許多西方國家、尤其是北大西洋公約組織（NATO）的成員國，都有戰機升空攔截圖-95轟炸機的經驗，也讓圖95轟炸機被外界戲稱為「最熟悉的入侵者/合影機」。雖然從未發生衝撞或攻擊的意外，但消息一旦傳出，往往就能達到俄國所需要的「緊張效應」。

(中時電子報)

文章來源：US F-22 jets shadowed Russian Tu-95 Bear bombers patrolling Arctic airspace – MoD

文章來源：Defense ministry confirms US F-22 jets escorted Russian strategic bombers over Arctic

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