毓繡美術館帶我去月球特展　凸顯當代人自囚3C的疏離

2018年09月07日 16:56 中時 廖肇祥

草屯鎮毓繡美術館舉辦《帶我去月球》特展，新銳藝術家李承亮以電器打造太空艙，帶領觀者模擬登月。（廖肇祥攝）

草屯鎮毓繡美術館舉辦《帶我去月球》特展，新銳藝術家唐壽南藉由陶土、釉鐵捏製太空男孩，帶領觀者踏上挑戰想像的航程。（廖肇祥攝）

草屯鎮毓繡美術館教育學習展展出徐志宏《遠方的所在》，喚醒人們心中對於桃花源的渴望。（廖肇祥攝）

想像跨進了太空，並且具像成為實體，又能帶給觀者怎麼樣的思考？草屯鎮毓繡美術館《帶我去月球》特展，以外太空概念貫串繪畫、陶藝、多元素材裝置藝術、聲響等作品，凸顯當代人雖擁有3C商品、通訊科技，但人與人之間仍然疏離，生活在自囚的「太空艙」裡。

1992年創作歌手張雨生曾以《帶我去月球》歌曲，描繪當代人們生活在喧囂地球的無奈，許多人內心有個終極盼望，離開地球，不被現實所囚困。毓繡美術館《帶我去月球》展覽，李承亮、唐壽南、曹文瑞、賴士超等新銳藝術家，試著以作品展現當代人們生活的困局，表達尋求內心烏托邦的心聲。

其中李承亮以電鍋、收音機、音箱、碟型天線等報廢電器，打造《月球太空計畫》，回應他對於社會樣貌觀察，他表示現代的環境造成冷漠、無感的一群人，形塑出孤獨的單人星系，在艙體內人們封閉自己，透過電波訊號溝通，夢想不斷的生成與幻滅。

藝術家唐壽南則轉化眷村生活童年凝望的經驗，藉由陶土與釉鐵，捏製飛行器與臉龐，他表示幾乎每個男孩小時候都有太空夢，人生是未知的太空旅程，那個想要快快展開旅程的小男孩，是否還活在大人的心中？曹文瑞畫作則以外太空卡通人物視角看地球，讓人省思地球人所謂的文明真的是進步嗎？聲響藝術家賴士超對於人類製造出的3C垃圾感到不安，他的《尼莫點》作品建構人造衛星，鼓勵觀者用聽覺踏勘內心。

毓繡美術館指出，《帶我去月球》展覽從8日起至12月30日，採預約參觀制。電話：（049）2572999，週一休館。教育學習展有徐志宏《遠方的所在》展，採自由參觀，週一休館。

(中時 )