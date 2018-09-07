823水災餘悸猶存！入秋首波鋒面挾「水氣」週六報到

2018年09月07日 16:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

僅是熱低壓，今年8月23日開始中南部台灣降大雨，造成多數水災，初估農畜牧損失逾上億元！緊接著入秋首波鋒面將於明（8日）報導，將挾帶充沛水氣，加上週日之後巴士海峽將有熱帶擾動發展並往台灣東南海域接近影響，水利署全面戒備以防超大豪雨、水災再發生。

823豪雨成災，嘉義縣農損4.5億元最慘重。（嘉義縣政府提供）

經濟部水利署長賴建信今日下午召集所屬機關召開107年入秋首波鋒面降雨及低壓整備視訊會議，指示以料敵從寬、禦敵從嚴的整備，面對氣候變遷、低壓及滯留性鋒面，惟有戒慎戒備才是防汛的王道。

為防範鋒面所帶來降雨，水利署要求調度抽水機預布東部，並逐一盤點各所屬防汛整備情形，指示各所屬機關抽水機務必提前預布防汛熱點、施工中工程成立防汛搶險隊、近完工未驗收防洪治水工程機動應變提前啓動、轄區內滯洪池預降水位、水資源局預擬未來可能降雨啓動調節性放水、防汛熱點及淹水潛勢圖高程不夠之處提醒縣市政府施放砂包，防止洪水溢淹、橋梁改建中之支架在不礙安全下適度拆除以利通洪斷面、開口合約廠商備妥搶救物資及人員待命。

水利署表示，目前中庄調整池滿水位，對於調節性供水多一層保障。提醒民眾可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

(中時電子報)