「2018海洋美食節」在恆春半島盛大登場

交通部觀光局主辦的「2018海洋美食節」7日在小墾丁渡假村登場，邀請交通部次長張政源(左六)、南仁集團董事長李清波(右三)等人參加。(圖／小墾丁渡假村提供)

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墾丁各大飯店名廚聯手上菜。(圖／小墾丁渡假村提供)

交通部次長張政源9/7(週五)出席於小墾丁渡假村舉辦的「2018年海洋美食節」開幕典禮，現場席開百桌，吸引上千名各縣市旅客共襄盛舉，並由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇代表歡迎貴賓的蒞臨，現場更有交通部觀光局副局長陳淑慧、承辦單位中華美食交流協會理事長郭宏徹、南仁湖董事長李清波與恆春半島觀光業者出席。

張政源強調，墾丁就是到海洋國家渡假與濱海遊憩的代名詞，而美食是接觸全世界最方便的途徑，屏東有很優質的養殖技術，盼以屏東的綠色海鮮打入國際市場，因為海鮮要吃新鮮，就是要到墾丁，期勉綠色海鮮成為恆春半島的新魅力。

邱黃肇崇表示，感謝交通部給予屏東指導與關心，墾丁是國外觀光客來台首選，但在地業者並未因此而滿足，仍不斷致力特色化、國際化與精緻化，本活動就是希望結合屏東在地綠色海鮮特色，走向國際。

本次海鮮料理由恆春半島星級飯店名廚聯手上菜，分別由小墾丁渡假村吳明福、墾丁凱撒大飯店陳志吉、夏都沙灘酒店吳達成、墾丁福華渡假飯店謝清鎮、墾丁福容大飯店陳志宏與墾丁亞曼達會館黃建龍施展廚藝，以簡單的綠色海鮮料理，驚艷四座。

現場並有恆春半島的生態社區與小農設攤，包含里德社區、港口社區、龍水社區、水蛙窟社區、後灣社區等近50個攤位。

郭宏徹指出，2018海洋美食節在小墾丁渡假村盛大展開，自9月7日(五)至9月9日(日)憑「high享劵」兌換摸彩卷，每個人限拿一張，請於9/7(五)至9/9(日)10:30-11:30至中華美食交流協會服務處兌換摸彩劵，抽獎時間是上述三天的12:30-14:00於小墾丁牛仔廣場。

有上百樣的禮物供您抽獎，包含小墾丁渡假村住宿券、亞曼達會館住宿券、夏都酒店住宿券、凱撒飯店住宿劵或晚餐券、海生館全票兌換券、清泉日式溫泉館泡湯券、福容飯店住宿券、福華飯店住宿券等。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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