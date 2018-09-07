長照2.0身障居家服務反縮水 身障團體向監委陳情

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長照2.0自2017年上路後，身心障礙者的居家服務反而縮水！台灣障礙者權益促進會與身障朋友今上午到監察院向監委王幼玲陳情指出，過去舊制的身心障礙者居家服務是由主管機關核予有需求的障礙者每月一定的服務時數，在此時數範圍內，障礙者可依照自己當下實際需要，調配提供各項服務的時間，例如協助洗澡、關節活動、陪同外出散步等。

但新制的居家服務，僅提供核定項目的服務，例如核定洗澡服務，居服員到府只能協助洗澡，若障礙者當下臨時有其他需要協助事項，居服員必須請示督導才能提供服務，且每項服務項目的服務時間都被限制。例如洗澡只能洗40分鐘，但有些障礙者的情況需要更長的時間來洗澡，居服員只能草草了事。而過去舊制居服可以提供的關節活動、陪同外出散步等，因障礙者擔心自付經費增加而取消。

此外，台灣障礙者權益促進會指出，由於目前居服員人力不足，直接影響到障礙者能獲得的服務。也有障礙者表示，新制居服上路後，障礙者需要自付的費用增加了。

上午也有單耳聽損者向王幼玲陳情指出，單耳聽損者和雙耳聽損者一樣有助聽器的需求，在成長和就學階段，同樣有早期療育和特殊教育的需要。然而，單耳聽損者不符合我國目前的身心障礙者資格，因此障礙者能享有的各種服務和資源，他們都被排除在外，期待政府能重視。

王幼玲接受身障團體陳情，她表示，未來將申請自動調查，深入了解這些問題，期盼能改善障礙者處境。

(中時 )

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