新加坡航空全新A350-900中航程客艙全新配置 以最新式Thales AVANT機上娛樂系統首航阿得雷德

2018年09月07日 17:42 工商 張佩芬

新航經濟艙。圖：業者提供

新加坡航空宣佈，澳洲阿得雷德將成為全新空中巴士A350-900中航程客艙配置機型之首航航點。一旦通過相關單位審核後，全新A350-900機型將於2018年12月17日起，每日飛航從新加坡至阿得雷德的SQ279航班，以及從阿得雷德返回新加坡的SQ278航班。

全新的A350-900中航程客艙配置機型將提供兩種客艙共303個座位，包含40個商務艙座位及263個經濟艙座位。機上配備新航最新推出的區域型商務艙與經濟艙，商務艙每排配置為1-2-1，讓每個座位都能直接進出走道，經濟艙則為每排3-3-3的配置。

此機型將配備最新式的Thales AVANT機上娛樂系統。這套系統擁有全新介面設計，提供使用者更直覺化的體驗與選項，讓乘客能更方便地操控，享受新航「myKrisWorld 我的銀刃世界」機上娛樂系統。

「myKrisWorld 我的銀刃世界」可依據乘客的喜好與觀賞紀錄提供影音內容推薦，新航獎勵計劃KrisFlyer會員還可以使用書籤標記影音選擇並儲存播放記錄，暫停之後可從中斷處開始播放，更可以為下一段航班儲存喜好設定。

乘客還能夠在登機前使用SingaporeAir行動app的節目選單選擇節目，上機後使用近距離無線通訊（NFC）功能，讓個人電子裝置與機上系統連線，將選單傳送至「myKrisWorld 我的銀刃世界」。

此外，全新A350-900也提供機上高速WiFi的服務。此一機型將配備InmarsatGX Aviation的寬頻連線系統，乘客將能透過機上通訊公司SITAONAIR所提供的服務連結上網。

繼阿得雷德之後，A350-900中航程客艙配置機型也計畫從明年起飛航布里斯本，但以上計畫尚待主管機關核准。

區域型商務艙座位是由Stelia Aerospace製造，每個座位都面向前方，座位採1-2-1的方式交錯配置，讓每個座位上的乘客都能直接進出走道。每張座椅都能向後放平成為長度76英吋的全平躺睡床，讓商務艙旅客即使在飛行時間較短的航班上也能舒適地休息。每張商務艙的座椅寬度達26英吋，並具有高度可升降的扶手。

兩張座椅中間的隔板可依照每位乘客的需求調整，不管是單獨旅行或攜伴同遊，都能享有不同程度的隱私。

其他更優質的飛行體驗，還包括充足的置物空間可收納個人物品、附有充電插座及USB連接埠的商務面板、可調整照明亮度的整合式閱讀燈，以及17英吋的超高畫質個人觸控螢幕。

經濟艙座椅由RECARO公司設計與生產，同時提供更佳的機上體驗。每排座位以3-3-3的形式，配置了263個經濟艙座椅。人體工學設計的椅背能服貼背部，更為舒適，座椅的頭枕可以六向調整，還有可彎折的側翼來提供更多頸部支撐。

經濟艙乘客也可以在個人的11.6英吋超高畫超高畫質觸控式螢幕上，觀看「myKrisWorld我的銀刃世界」提供的上千部電影、電視劇、音樂節目與遊戲等豐富選項，享受更優質的娛樂體驗。

經濟艙其他特色還包括可收納個人物品的個人置物空間、外套掛鉤、USB連接埠，以及座椅內建的電源插座等。

A350-900擁有更高的客艙高度、更大的窗戶，以及更寬敞的廣體機身，提供更多空間、更佳舒適性，以及可以減少時差的燈光設計。

新航共訂購了67架空中巴士A350-900客機，其中21架已經加入機隊，並且配置了長程客艙產品，包括商務艙、優選經濟艙與經濟艙。

今年十月，新航將迎接全球首架A350-900ULR超長程機型的加入，未來將直飛重啟的新加坡與紐華克之間的直飛航線。ULR機型將配置67個商務艙座位及94個優選經濟艙座位。

(工商 )