陸媒：美陸戰隊6日進駐AIT 或促陸強硬派抬頭

美國在台協會內湖新館於6月落成，預定9月啟用，美軍陸戰隊已於6日完成入駐，安全規格比照美駐外使館。（圖／陳怡誠攝）

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中時電子報

據陸媒發自台北的報導，盛傳已久的美國務院將派海軍陸戰隊進駐美國在台協會(AIT)內湖新館，已於本月6日入駐。這次進駐的美陸戰隊人數不多，不著軍裝、未攜帶重武器，並與在台灣雇用的保安人員混合編組，作風非常低調。台灣學者在受訪時強調，美國此舉可能會激起大陸內部強硬派的抬頭，需要特別謹慎。

《鳳凰新聞網》報導說，美國在台協會AIT台北新大樓6月落成前，就已傳出美國將派海軍陸戰隊駐守，但美國在台協會與台灣的外交部對此不置可否。台灣的外交部表示，政策屬於美方職權，沒有評論。當時就有學者表達美國此舉令人憂心，對台灣是禍不是福。

報導指出，雖然台灣的外交部和AIT對此不置可否，但有消息指出因AIT內湖新館規劃九月啟用，美方海軍陸戰隊員已在6日進駐。目前進駐人數不多，且不著軍裝、不攜帶重武器，並和台灣僱用的保安人員混合編組，不讓外界察覺，維安等級則比照美國其他駐外單位。

報導引述AIT發言人孟雨荷的話說：「我們常接受這個問題，我們的回答沒改變。」台灣的外交部發言人李憲章則稱：「他的駐外使館，視同他的領土，所以怎麼安排、人力配置、相關設施，尊重他們安排，所以我們沒什麼評論。」

台灣大學政治系教授張亞中在接受媒體採訪時表示，蔡英文如果過分激進的話，會迫使大陸內部強烈力量抬頭，所以她在有關涉及軍事意涵問題上，還是要稍為謹慎一點。

張亞中說，看起來台灣好像得到海軍陸戰隊進駐，可是對台灣實質沒任何改善，美國對台安全承諾，到底只是一張紙？還是真正落實？大家都在看，換句話說，要不要把台灣命運整個壓在美國身上？我覺得是台灣要考慮的。

中國大陸外交部發言人陸慷在回答媒體提問時曾表示，「美國嚴格遵守自身的『一個中國』承諾，不與台灣有任何官方交流或軍事接觸。美國很清楚中國的立場，也知道為了避免影響雙邊整體關係，必須在這件事上謹慎行事。」

(中時電子報)

文章來源：美國海軍陸戰隊被曝已進駐美在台協會

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