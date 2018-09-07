台中》喝紅茶逛綠川 姚文智當粉絲玩自拍

2018年09月07日 17:04 中時 張妍溱

民進黨台北市長參選人姚文智（前右）7日到台中市考察市政建設，與市長林佳龍（前左）2人大啖台中知名紅茶，（張妍溱攝）

姚文智（左一）看見綠川整治後的風光明媚，當起粉絲與市長林佳龍（左二）玩自拍。（張妍溱攝）

民進黨台北市長參選人姚文智7日到台中市考察市政建設，見綠川整治「係金A」並結合周邊景觀，與同行綠營立委們玩自拍，讚賞台中市長林佳龍不簡單；2人大啖台中知名紅茶，邊欣賞綠川沿岸風光，來自馬來西亞的粉絲見到大喊：「姚文智、林佳龍！」開心上前握手，展現超高人氣。

姚文智指出，林佳龍上任後即射出「3支箭」，箭箭命中紅心，尤其河川治理，結合周邊商業文化，另保存原舊有古蹟櫻橋，橋下設置大的箱涵，一旦大雨來臨水流湍急，保護古蹟，還有防洪功能，讚賞林佳龍完成綠川整治這項不可能任務，讓綠川、柳川成為台中市文化、休閒命脈，為之驚艷。

姚文智說，台北基隆河淡水河為主，為找回台北水岸都市的風情，分別有不同規畫，他提出淡水河「西區Skyline」計畫，讓淡水沿岸復甦；松山機場遷移後，基隆河岸大跨堤計畫，也可結合水岸跟公園風情，看到林佳龍上任後短短幾年，將台中市河川治理有效率，將老城區成功翻轉，一定要好好學習。

林佳龍指出，當時參考姚文智在高雄愛河整治經驗，整治後的愛河讓整座都市亮起來，台中有異曲同工之妙，綠川、柳川整治成功讓台中人恢復信心。他上任後即宣布「不能救中區，就不能當市長」，並進行河川治理的計畫，化腐朽為神奇，不分黨派大家都來參考綠川治理的經驗。

在林佳龍帶領下姚文智接著參觀東協廣場，他表示，面對全球化的來臨，台中對東協廣場的改善是很重要的一步，讓不同國家的人在這裡交流、共享，將促使台中發展得更好。

(中時 )