李國毅搶金鐘視帝「已演練過得獎感言」

2018年09月07日 17:02 中時 洪秀瑛

李國毅今出席活動。（樺舍公關提供）

李國毅今年以《麻醉風暴2》入圍金鐘男主角獎，第一次敲響金鐘，他今出席活動，開心說剛公布那天期待又緊張，可是第2天就回歸平靜，平靜到好像沒發生，可能日子將近的時候又會緊張起來，他第一次參加盛會，不知道有什麼幸運物可以隨身帶，也沒邀爸媽一起出席，「還是希望他們在家看電視就好，怕他們不熟悉典禮環境，去了還要分心照顧他們」。

已開始準備得獎感言？他說，「好幾年前自己就已經在心裡就默默演練過了，因為這是一件很夢幻的事，往年看金鐘獎的時候，心裡也會想如果是我上台的話要說什麼，每年都在變，反而今年有機會可以上台的時候，不知道該講些什麼，既然要在上面講這麼多感謝的話，很怕漏掉任何曾經照顧過的長輩，那會不禮貌，可能需要先練習一下」。

覺得這獎項有勁敵？他覺得自己勝算不高，「也沒什麼勁敵啦，我戰鬥力不是很高，大家都2成機會，一直以來為了這部戲復出的努力，到現在我還歷歷在目，我相信愈努力的人愈幸運，這是從平常就開始累積起來的，我累積滿久的了，這次總算不用在電視機前替合作過的夥伴們鼓掌尖叫，自己終於也有作品可以參與，希望評審可以看到我在這部戲的努力」。

為何覺得自己勝算不高？「我對於競爭向來沒有太大企圖心，這也反應在我的工作和人生，我是隨遇而安的人，對我來說能入圍已經非常光榮，我只希望有更多人可以知道李國毅不只可以演偶像劇」。他看了對手之一盧廣仲主演的《花甲男孩轉大人》，讓他想起自己當初第一次拍戲的心境，很佩服盧廣仲，「第一次登上小螢幕的人，可以這麼沉著冷靜的表演，如果第一次演戲的我，是我做不到，他這次表現很好」。

他說公布入圍前，媽媽也很期待，因為媽媽被周圍親朋好友說「你兒子今年有機會喔」，讓媽媽也緊張起來，公布當天得知入圍，他跟媽媽興奮得擁抱了一下，母子倆都眼眶泛紅，「因為在戲裡所承受的壓力和努力，媽媽都很清楚，但爸爸不太開心，因為爸爸支持《1006的房客》，還問為什麼不是律師那部戲」。他提到，如果真的得獎，自己可能會掉男兒淚，「我一直是很感性的人，一直以來也不是到處跟人說為戲付出多少、努力多少，只希望拍攝當下順利，推出的作品是觀眾看得懂的，如果不小心得獎，情緒可能會稍微抒發一下」。

(中時 )