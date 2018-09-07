吵翻天！桃園亞矽創新案 12月14日重審

2018年09月07日 17:13 中時 甘嘉雯

魯明哲議員（左）與市長鄭文燦（右）就亞矽創新案爭辯。（甘嘉雯攝）

桃園市議會7日審查亞矽創新公司投資案。（甘嘉雯攝）

桃園亞矽創新公司投資案，7日進行提案審查，國民黨舒翠玲、魯明哲及詹江村等人砲轟連連，無黨籍市議員李雲強不滿藍營強力杯葛及二次發言，與舒拍桌對罵。

市長鄭文燦表示，中華電信也在看議會的態度，若議會不支持恐投資止步，最後由國民黨團書記長林正峰緩頰，提議市府重新補提資料，交由3黨團簽署後，於12月14日再審。

「國民黨團絕對不會同意！」舒翠玲說，桃園財產作價投資，若股權沒超過50％，不會同意此案；魯明哲則認為，議會審議是最後把官，土地作價後，所有權在哪裡？原本持股比例為40％比60％，調整後為49％比51％，「我希望過半」。

「若過半我們自己做不就好了！」、「只是把市府左邊的土地交給右邊航空城公司」，鄭文燦強調，土地過給桃園航空城公司100％持有，若要開發還要報行政院核准，經過公司董事會通過，光世代跟航空城公司100％擁有主導權。

「議員擔心的問題不會存在，我承諾光世代公司會來議會報告。」鄭文燦說，未來議員要求監督，他們會來定期報告，這個投資案市府提供場域，若僅收租金僅有一點點，「我們還參與營運」，遭舒翠玲指「那只是私人承諾」。

(中時 )