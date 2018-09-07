六福挺犀牛 922號召百人辦泥漿趴

2018年09月07日 17:44 工商 郭及天

今年922世界犀牛日，莊福文教基金會號召100人一起到六福村畫上紅鼻子滾溫泉泥漿，模擬犀牛最愛的遊戲滾泥巴，來象徵對犀牛保育的支持，捍衛全球犀牛快樂健康繁衍的生存權。9月7日上午開始在六福村主題遊樂園官網報名，限額100名。

莊福文教基金會去年號召3千人排巨型犀牛圖騰，引起高度關注還登上Time時代雜誌官網首頁，讓世界看到台灣對犀牛保育的重視。今年922世界犀牛日再度盛大舉辦「世界犀牛日 泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」，將運來全世界三大泥漿溫泉之一的台南關子嶺泥漿，打造台灣第一場模擬犀牛生態公益活動，號召百位熱血民眾抹上紅鼻子一起大玩泥巴，體驗犀牛的日常，民眾只要事先上網報名，當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元後，不僅可獲得六福村免費入園，更可獲贈同樣長期致力犀牛保育的THE BODY SHOP美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」乙份。

據國際組織TRAFFIC調查，台灣、日、韓在七○至九○年代，都曾經分別是犀牛角的消費者，當時的盜獵量也在一年平均13隻。但2005年起，隨著越南和中國對犀牛角的需求龐大，犀牛盜獵的數量爆增。國際組織野生救援WildAid表示：「過去十年，獵殺犀牛數字一直居高不下，犀牛也被列為瀕臨絕種的生物。」。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺。

莊福文教基金會長期致力復育犀牛，在六福村園區內20隻白犀牛復育成果傲視亞洲，近年更積極與國際接軌，除近年前進南非關注犀牛原生地並捐助當地犀牛孤兒院、並於連續兩年國內舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請12國的動物專家齊聚一堂分享台灣的犀牛保育經驗，今年國家地理頻道和文化部合辦的2018 Crossing Borders國際紀錄片製作人培訓工作坊暨提案大會也邀請莊福文教基金會分享犀牛繁育成果。

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