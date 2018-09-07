六福挺犀牛 922號召百人辦泥漿趴

友善列印
工商
郭及天

今年922世界犀牛日，莊福文教基金會號召100人一起到六福村畫上紅鼻子滾溫泉泥漿，模擬犀牛最愛的遊戲滾泥巴，來象徵對犀牛保育的支持，捍衛全球犀牛快樂健康繁衍的生存權。9月7日上午開始在六福村主題遊樂園官網報名，限額100名。

莊福文教基金會去年號召3千人排巨型犀牛圖騰，引起高度關注還登上Time時代雜誌官網首頁，讓世界看到台灣對犀牛保育的重視。今年922世界犀牛日再度盛大舉辦「世界犀牛日 泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」，將運來全世界三大泥漿溫泉之一的台南關子嶺泥漿，打造台灣第一場模擬犀牛生態公益活動，號召百位熱血民眾抹上紅鼻子一起大玩泥巴，體驗犀牛的日常，民眾只要事先上網報名，當日捐贈莊福文教基金會動物保育基金100元後，不僅可獲得六福村免費入園，更可獲贈同樣長期致力犀牛保育的THE BODY SHOP美體小舖「社區公平交易天然茶樹系列保育犀牛保養禮」乙份。

據國際組織TRAFFIC調查，台灣、日、韓在七○至九○年代，都曾經分別是犀牛角的消費者，當時的盜獵量也在一年平均13隻。但2005年起，隨著越南和中國對犀牛角的需求龐大，犀牛盜獵的數量爆增。國際組織野生救援WildAid表示：「過去十年，獵殺犀牛數字一直居高不下，犀牛也被列為瀕臨絕種的生物。」。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺。

莊福文教基金會長期致力復育犀牛，在六福村園區內20隻白犀牛復育成果傲視亞洲，近年更積極與國際接軌，除近年前進南非關注犀牛原生地並捐助當地犀牛孤兒院、並於連續兩年國內舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請12國的動物專家齊聚一堂分享台灣的犀牛保育經驗，今年國家地理頻道和文化部合辦的2018 Crossing Borders國際紀錄片製作人培訓工作坊暨提案大會也邀請莊福文教基金會分享犀牛繁育成果。

(工商 )

新加坡航空全新A350-900中航程客… 宥勝返母校中央大學演講 勉新生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。