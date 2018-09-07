宥勝返母校中央大學演講 勉新生：下課才是真正生活的開始

藝人宥勝為中央大學校友，他接受邀請，以「大學生活與未來」為題，返校演講，並分享大學生活的點點滴滴。（中央大學提供）

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藝人宥勝（右）受邀回母校中央大學新生營演講，分享他的人生經驗，並與中央大學校長周景揚（左）合影。（中央大學提供）
中央大學近日舉辦新生營，1500多名大一新鮮人到場參加。（中央大學提供）

知名藝人宥勝為中央大學校友，中央大學近日舉辦新生營，邀請宥勝返校演講，他鼓勵學弟妹：「下課才是真正生活的開始」，期勉大學新鮮人，懂得善用在學時間，找到興趣，勿虛度四年大學生活。

宥勝畢業於中央大學財務金融系，他坦言，剛進大學時，甫從旁種的升學壓力中解放，一度沉迷於電玩遊戲，但後來搬離學校宿舍後，改往校外居住，並開始接觸系學會與系籃球隊，不只拓展人脈，也開始在補習班打工，體驗職場。

宥勝也提到，當年之所以選擇工讀財金系，在於高中時期數學表現傑出，但實際接觸財金課程後，發現金融專業並非興趣所在，談及如果能夠重新展開大學生活，將如何規劃，他說：「如果可以重來，大一大二照玩，但大三時會休學，進行一年背包旅行，復學後對自己負責任！」

基於對海外生活的嚮往，宥勝自中央大學畢業且退伍後，推辭親戚安排的高薪工作，前往澳洲展開打工度假的生活，隻身在澳洲遊歷，讓他懂得進行生涯規劃與自己對話，「大學玩完就去玩世界，趁自己很喜歡做什麼時就去做那件事，」這是宥勝對學弟妹的另一個期許。

中央大學周景揚校長表示：「大學由你玩四年，縮短為半年就好」，但是該如何定義玩樂與學習？這是新生們需各自面對的問題。他同時介紹中大的校訓「誠樸」，其延伸意義為「誠於學問，樸於人生」：樸於人生，好比宥勝畢業後，放棄高薪所追尋的一切。

許多新生提問「如何面對挫折？」，宥勝淡定地說，「願意把自己丟到問題裡，就會有答案，」追求學問的過程也同理，誠實的面對每個挑戰與自己，四年後必有一番新氣象！

(旺報 )

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