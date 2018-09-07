山上農會自製手工鳳梨酥 中秋節年年熱銷

2018年09月07日 17:45 中時 李其樺

山上農會今年推出純手工鳳梨酥、傳統鳳梨酥搭配芒果乾、4種水果口味禮盒等三種中秋節禮盒。（李其樺攝）

山上農會廚房連續20年生產手工鳳梨酥，內部設備齊全，提供在地媽媽創業第二春。（李其樺攝）

下個月中秋節即將來，山上區農會今年推出鳳梨酥中秋禮盒，由在地媽媽純手工製作，不僅價格實惠、種類多樣，其中鳳梨酥使用17號鳳梨作內餡，口感絕佳，與芒果乾銷售備受歡迎；此外，山上農會也推出4種水果口味綜合禮盒，歡迎民眾選購。

山上區農會推廣部主任張益瑞表示，農會已經連續20年販售鳳梨酥中秋禮盒，每年農會從9月份開始生產，到中秋節平均都有1萬2千份的量，也是台南地區生產鳳梨酥數量最大的農會。

張益瑞表示，今年農會特別推出2包芒果乾搭配8粒傳統鳳梨酥的綜合禮盒，單價480元，限量3千盒，是目前最暢銷的產品，目前庫存僅餘200盒。

張益瑞表示，農會同時推出鳳梨酥、芒果酥、柚子酥和桑葚4種口味搭配組合，有分一盒6粒130元、12粒270元和15粒330元，由於一次可吃到多種口味，也頗受民眾歡迎。

另外，山上農會推出手工鳳梨酥，一盒10粒裝售價380元，每粒淨重50克，比坊間鳳梨酥1粒35克分量還多，而且鳳梨酥內餡使用山上區栽種的台農17號鳳梨作餡料，也就是所謂的「土鳳梨酥」，味道酸甜，餅皮鬆軟可口，推薦喜愛吃鳳梨酥的民眾品嘗。

張益瑞說，無論是鳳梨酥或芒果酥，都是在地媽媽利用農事閒暇，在農會廚房手工製作，口感更勝坊間機器製作的鳳梨酥，2016年曾獲台南市府頒發衛生優良首選獎項，衛生、品質都獲得專業保證。有需要購買中秋禮盒的民眾只要滿4500元可免運費，或者直接去農會直營超市選購相關產品。

(中時 )