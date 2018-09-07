就是這一味！ 人人愛的古早味紅茶其實暗藏玄機

2018年09月07日 17:17 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

坊間常常看到有店家在販售「古早味紅茶」，喝起來就是跟其他紅茶不一樣，也也令許多人都相當喜愛及懷念，所謂的古早會紅茶其實暗藏玄機，就有專家指出，現代的古早味紅茶多半都會為了降低成本及製作快速，都會用茶包來沖泡，但茶包的茶味難免不足，因此就會增加香料來提升「風味」，所以現在喝的古早味紅茶早就不是真正古早味。

根據元氣網報導，其實真正的古早味紅茶，應該要是以純正的紅茶茶葉沖泡後，在加入砂糖或黑糖下去熬煮而成，讓茶葉香氣與焦糖香味交融出紅茶的「古早味」，不過輔仁大學食品科學系教授陳炳輝指出，現代多數的茶飲店為了追求製作快速及降低成本，大多會用茶包來沖煮，但茶包煮出來的茶味難免不足，因此就會添加香料來增加風味。

雖說香料是屬於合法使用的食品添加物，可是消費者喝進嘴裡的，早就已經不是真正的古早味，而是香料的味道了，且這類的古早味紅茶茶包，大多採用碎茶，根本已經看不出原本茶葉的樣貌，甚至有的會混入越南或其他國家品質不佳的茶葉。

2015年知名連鎖茶飲英國蘭使用農藥超標之茶葉，其來源就是越南，且根據農委會統計，越南是台灣第一大茶葉進口國，每年進口超過兩萬公噸，佔進口茶業總量的七成，主要是提供商業茶使用，如泡沫紅茶、手搖杯飲料、超商罐裝茶以及茶袋等。

目前為了防止問題茶葉進口台灣，衛福部食藥署也已針對高風險越南茶業，採取100%逐批檢驗，消費者購買茶飲料時，仍然要選擇有信譽或有標示茶葉產地和來源的店家比較安心。目前農委會所推廣的認證標章，如茶葉產銷履歷、茶葉產地標章或是有機茶葉認證等，都是消費者在購買時，很好的參考指標。

(中時電子報)