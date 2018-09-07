金大與海巡簽訂策略聯盟 攜手培育優秀生力軍

2018年09月07日 17:43 中時 李金生

廖德成分署長（左）致贈金大「海巡公仔」，由校長陳建民代表接受。（李金生攝）

金大與海巡啟動合作機制，攜手培育優秀海巡人才。（李金生攝）

國立金門大學今（7）日與海巡署金馬澎分署簽訂策略聯盟，未來雙方將攜手培育優秀海巡人才，並推動學術交流合作。這也是金門大學再次走出校園，與校外機關建立合作平台，未來成果備受期待。

金門大學校長陳建民率同主管與海巡署金馬澎分署長廖德成、副分署長王正信一行，代表雙方簽署合作意向書，即日啟動建立學術研究機制，增進學術與實務的交流合作平台，期待金大能成為培育優秀海巡人才的搖籃。

陳建民校長指出，金門四周環海，居民日常生活與海洋關係密切，金大在海洋教學和研究方面，不僅有專業師資和課程開設，很多學生畢業後也投入海巡事務的工作，承擔社會治安、海岸巡防、查緝走私、打擊犯罪和維護國土安全。他表示，目前海巡署人員約有60多人在金大進修，畢業生也有50餘人，期盼未來有更多優秀海巡人員到校進修，增進個人專業學識和技能。

廖德成分署長也表示，金門大學學風鼎盛，在海洋、海岸領域方面卓然有成，海巡署能與金大簽署合作關係，是一件讓人感到高興、榮幸的好事，相信必能帶來雙贏的好結果。他強調，金大的課程安排讓海巡同仁在工作之餘，有進修提升專業職能的機會，也歡迎金大學生畢業後選擇到海巡單位服務。

金大指出，此次簽約內容包括雙方共同規畫與推動學術合作、人才培育和學術研討會外，以及金大依海巡署需求開辦相關進修學位、證照學程，並協助學生了解海巡相關資訊。海巡署也會提供金大學生專題研究、參訪與募兵就業觀摩機會。

(中時 )