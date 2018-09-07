陸委會副主委邱垂正任海基會副董事長

2018年09月07日 18:05 工商 賴瑩綺

海基會7日召開第十屆第四次董監事會，料現陸委會主委邱垂正將擔任海基會副董事長一職。海基會董事長張小月則表示，美中貿易戰開打，對中國產生如經濟、社會等層面的影響，加之居住證實施，呼籲台商、台生都要注意相關風險。

張小月在致詞時表示，過去這段時間，全球情勢發生劇烈變動，最主要是兩大強權美、中對抗愈演愈烈。去年12月美國正式將中國大陸定位為戰略競爭對手後，雙方在貿易、安全上相互競爭，從南北韓、台灣到南海問題都是針鋒相對。貿易戰也已經開始，500億美金的懲罰性關稅已經實施，後續2000億美金如果實施，還會造成更大衝擊，這是我們要特別關注的問題。

美中貿易戰開打至今，對中國大陸已經產生很多影響，有很多廠商在尋找據點，要將生產工廠移到其他地方，經濟風險也會影響社會穩定。美中競爭白熱化下，中國大陸對台打壓比過去變本加厲，外交打壓、軍事威懾不斷增加。無論是對台31條措施、還是居住證的政策，很明顯都有政治意圖，我們會提醒在中國大陸的台商、台生，要注意停、看、聽。畢竟，雖然有一些便利，但所有個人資料、隱私都掌握在對岸手上，未來隱含的相關風險要特別加以注意。

雖然中國大陸打壓變本加厲，但一點都沒有減損我們的信心。在過去這段時間，我跟很多台商、台生座談，大家對於這塊土地的熱愛、支持一點都沒有減少，畢竟大家都喜愛自由、民主的生活制度。

海基會未來會持續深化、加強對台商、台生、陸生、陸配的服務工作，我們相信兩岸要走和平、穩定、發展的道路，衝突對抗不能解決問題，雙方要相互理解、相互尊重，一定要坐下來談，才能解決問題，為兩岸民眾謀福祉。

(工商 )