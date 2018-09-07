風流天子這張書法 10字竟要1.6億！

2018年09月07日 17:20 中時電子報 綜合報導

宋理宗楷書《丹砂芳蕊聯句》十個字，市價逾1.6億台幣。(戴忠仁提供)

台北故宮典藏的宋理宗畫像。(戴忠仁提供)

《國寶檔案》主持人戴忠仁將介紹一幅書法，僅僅十個字，但是市場價值超過新台幣1.6億！這幅書法的作者是一位皇帝，而且是一位風流天子。

對藝術市場相當關注的資深主播戴忠仁，一聽聞南宋的宋理宗書法即將在香港邦瀚斯拍賣，他立即動員採訪。戴忠仁表示，大部分的宋朝皇帝都有深厚的書畫藝術造詣，美國大都會博物館更是將宋理宗的十一幅書法列為鎮館級的中國藝術品，而這十一幅作品原來是張大千的珍藏。他說即將在香港公開拍賣的宋理宗書法原來和大都會的藏品是同屬一套的，不知何故卻單獨流散在外。

宋理宗這幅楷書寫著「丹砂經九轉、芳蕊占長春聯句」行筆飄逸健勁，充滿宋理宗對長生不老的渴求。戴忠仁表示也許這是宋理宗寵幸唐安安之後有感而發的傑作。唐安安是當時臨安的名妓，在一次元宵節時，宋理宗召來唐安安後，宋理宗就迷戀此女子，兩人過著紙醉金迷的日子。難怪宋理宗希望青春永駐。宋理宗的祖上宋徽宗曾挖條地道通到名妓李師師的家中，而宋理宗則是直接召妓進宮，戴忠仁開玩笑地說，看來宋朝的皇帝腎都特別好，也才有餘力畫畫寫字。

這幅宋理宗書法是已故收藏家沙榮存所擁有，他曾在國民黨時代的招商局工作，後來自創大華航運，他的家人曾在二十多年前，捐贈十萬美元獎學金給台灣的滬江中學，而這幅字一直放在沙家的曼哈頓寓所中數十年。

宋理宗楷書《丹砂芳蕊聯句》‪十月一號‬在香港邦瀚斯拍賣的估價是800萬至1200萬港幣，不過，回顧以往類似作品的平均成交價格，則是4000多萬港幣(約新台幣1.6億)。

戴忠仁說，宋朝皇帝的書畫都是博物館級的珍寶，即使是台北故宮的藏品都必須等上好多年才看得到一面，而這種有機會可以買得到的皇帝書法，當然要介紹給大家。《國寶檔案~方蕊長春專輯》將在‪週一(10號)晚間11點人間衛視首播‬。

(中時電子報)