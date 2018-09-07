主攻女力市場！中秋限定「柚見福貴糕」佐茶 譜出美的圓舞曲

2018年09月07日 17:44 中時 徐力剛

三徑就荒創辦人簡瑋婷崇尚茶的「美學」，美味糕點佐茶夫復何求。（圖片提供／吉品養生）

中秋月圓人團圓，走訪親友送禮有門道，如何送到心坎裡是關鍵。食品業者「吉品養生」看準養身商機，全新打造「柚見福貴糕」，強調低卡飲食，即日起開放訂購，深受女性消費者喜愛。

「柚見福貴糕」精選產自花蓮鶴岡的黃金文旦為食材，整顆連皮帶肉低溫烘乾製作，富含膳食纖維、維生素Ｃ與檸檬酸，搭配核桃仁點綴，爽脆不油膩。要想做出Q彈口感餅皮，考驗廚師製作經驗與功力，選用進口糯米與永齡農場有機糯米，依其黏性以特殊比例混和，建議先品嘗常溫狀態不黏牙口感，再放入冷凍庫冰鎮，退冰後1至2小時享用，入口更具彈性。

全新「柚見福貴糕」外型大方討喜，包裝以紅色為主視覺設計，提盒正面印製「福」字，象徵「提福到你家」好兆頭，背面題上「貴」字，則是象徵「富貴跟著來」好寓意，自用送禮兩相宜。單筆消費2顆免運，滿3顆享每顆790元優惠價，滿6顆每顆750元，大量團購20顆最低每顆680元優惠。

吉品養生攜手茶品牌「三徑就荒」合作．即日起至9月16日止，三徑就荒門市現場提供糕點「柚見福貴糕」與特色茶品，滿足饕客挑惕味蕾。

三徑就荒創辦人簡瑋婷Vicky分享，柚見福貴糕初嚐可感受到柚香和酸度，緊接著麥芽糖糕天然甜味充斥口中，搭配核桃享用。堅果類食材前味通常不會特別強烈，咀嚼後才會出現延續性的核桃香氣，如同茶品入口時，部分高沸點香氣跑得特快，中後段才會出現烘焙堅果香，風味迴盪層次豐富。平常喜愛以糕餅搭配喝茶的同好，建議以果香明顯茶湯呼應柚子香氣，而焙火厚實茶品則可幫襯核桃及麥芽糖甜氣。

(中時 )