夫妻吵架 老翁竟誣指陸妻來台假結婚 吃上官司

2018年09月07日 17:35 中時 蔡依珍

官姓老翁3年前和大陸籍廖姓女子結為連理，沒想到官姓老翁不滿廖女因生活費和他起爭執，去年7月竟向移民署桃園專勤隊誣指髮妻以每月1萬元代價和他假結婚，直到謊言被戳破，官翁才坦承因夫妻吵架一時氣憤陷害妻子，桃園地檢署依誣告罪嫌起訴老翁。

76歲官姓老翁和陸籍廖姓女子結識，2015年3月底在大陸辦理結婚登記，廖女嫁來台灣，2人相處一年多後，在隔年5月24日到桃園戶政事務所辦理結婚登記。

沒想到官姓老翁和妻子發生爭執，一氣之下去年7月中旬早上獨自到桃園專勤隊，控訴髮妻非法來台，以每月1萬元的代價和他假結婚，還出示匯款證明。

廖女喊冤，強調雙方是真的結婚，去年3月起確實有按月給付5000元，但金額是丈夫的生活費，絕非「人頭丈夫」的酬勞，廖女的姐姐也幫腔證明2人是合法結婚的配偶。

官翁事後發現事情鬧大，才坦承因為夫妻吵架，他心生不滿才會亂訴，自承金錢是妻子給他的生活費、2人也是真的想結婚才結婚。桃檢調查金流發現廖女是在台登記結婚後近1年才開始給錢，且2人在大陸結婚後的隔年才入境台灣、在台登記，還有相關入境訪談，加上官翁自白，認定一切都是官翁作祟。

在髮妻幫求情、官翁坦白從寬下，桃檢依誣告罪嫌起訴，並建請法官考量他自首予以減刑。

(中時 )