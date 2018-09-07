以核養綠公投連署達標 李柏毅呼籲：中選會不要成為民進黨打手

2018年09月07日 17:23 中時電子報 綜合報導

為力拚在年底九合一大選合併舉行公投，以核養綠公投小組趕在昨天將近三十二萬份連署書送至中選會。臺北市議員參選人李柏毅指出，中選會主委陳英鈐一再放話，謊稱9月6日是公投綁大選的最後期限，但「以核養綠-缺電公民自救會」為求保險趕在9月6日送出連署書，不會讓中選會找到任何藉口違法濫權。

根據報載，中選會副主委陳朝建否認曾宣告遞件期限為九月六日。對於以核養綠公投能否合併年底大選舉行，陳朝建表示，愈早送件者，愈有機會合併辦理，八月底前送件，符合規定而無須補件者，即有機會，若是九月初送件，有一定難度。

但李柏毅特別強調根據《公投法》規定，法律保障的真正期限，是中選會副主委陳朝建證實的9月14日。其實中選會早在第一階段就預知情況，卻不增加人力、場地，是行政怠惰，所以面臨到公投綁大選第二階段連署最後倒數，中選會受理時大塞車，是可預期卻中選會不願意面對的真相。

圖／李柏毅 提供

「以核養綠-缺電公民自救會」在9月6日將共計三十一萬六一九六份送到中選會，自七月份開始的第二階段連署，據查在截止前兩周還有將近十萬份的差距，但在馬英九總統的大力宣傳下，媒體曝光度大增，讓許多民眾主動參與連署並擔任志工。臺北市議員參選人李柏毅除了提供競選服務處設為連署書收集點外，更多次走上街頭邀請民眾參與連署。

除了825圍車站救核四在台北車站前募集外，在8月30日在台北市東區的SOGO百貨忠孝店前廣場，李柏毅服務團隊更是邀請馬英九總統以及「以核養綠-缺電公民自救會」志工在路邊拚連署，當日單點就向民眾募集將近兩千份連署書，也收到很多支持者的鼓勵，讓以核養綠公投在最後一周的連署書募集量飆高。

圖／李柏毅 提供

臺北市議員參選人李柏毅也強調，在蔡英文政府宣示2025非核家園的前提下，中選會是否會成為蔡英文政府政策打手，透過行政干擾以及透過中選會主委不斷放話的方式，想盡辦法讓該公投案無法成立。甚至早在公投提案審查階段，中選會千方百計用各種方式拖延公投案成案，一會兒開聽證會，一會兒要求補正，使得許多公投案就只剩極少的時間連署，才能趕上和九合一選舉合併舉行，今日中選會又用「人手不足」當藉口，拖延公投提案人送案的時間。讓人不禁懷疑，中央選舉委員會是否已經成為蔡英文政府維權小組的一個打手。

(中時電子報)