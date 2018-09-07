地價稅11月開徵 台中全市平均調降6.3％

台中市議員翁美春（左起）、陳淑華、蕭隆澤7日質詢時關切台中市公告地價平均調降6.3％。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市府地政局長張治祥表示，台中市公告地價平均調降6.3％，除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。（盧金足攝）

今年地價稅將於11月開徵，台中市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞、謝明源、張芬郁7日在議會聯合質詢時關切地價稅調幅。台中市府地政局長張治祥表示，公告地價現行2年調整一次，去年地價評議委員會審議後決議，一月一日起，台中市公告地價平均調降6.3％，除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。

台中市議會7日進行交通地政業務質詢，陳淑華表示，2年多前台中市公告地價漲幅六都第一，西屯區漲幅更高達101％，現已9月，鄉親很憂心地價稅漲風又起，去年因為市況不佳，她呼籲市府要反應市場狀況，下修公告地價，今年台中市政府接受建言，下修公告地價，很多民眾鬆了一口氣。

陳淑華強調，公告地價是地價稅的計算基礎，台中市雖然只是平均小幅調降，但對於民眾仍省下不少荷包，而且自用住宅還可以申請地價稅優惠。

市議員翁美春、蕭隆澤等人指出，2年前市府調漲地價稅，被民眾罵翻，而今年地價稅調降，台中市府應該多加宣傳，才能讓民眾了解市府的用心。

張治祥說，公告地價現行2年調整一次，去年經過地價評議委員會審議後決議，今年一月一日起，台中市公告地價平均調降6.3％。除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。市府將會加強宣導，鼓勵民眾在9月25日前申請自用住宅地價稅優惠。

公告現值是每年調整，明年公告現值是會上調還是下調？對陳淑華追問，張治祥表示，這一年來的房市景氣是活絡的，因此，明年度的公告現值就算不上調，也會持平，但還是會參考市場交易狀況，及國際經濟環境等的因素。

(中時 )

歷劫歸來！北海道歸來旅客說出回… 亞培遭客訴破600件 北市衛生局：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。