地價稅11月開徵 台中全市平均調降6.3％

2018年09月07日 17:39 中時 盧金足

台中市府地政局長張治祥表示，台中市公告地價平均調降6.3％，除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。（盧金足攝）

今年地價稅將於11月開徵，台中市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞、謝明源、張芬郁7日在議會聯合質詢時關切地價稅調幅。台中市府地政局長張治祥表示，公告地價現行2年調整一次，去年地價評議委員會審議後決議，一月一日起，台中市公告地價平均調降6.3％，除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。

台中市議會7日進行交通地政業務質詢，陳淑華表示，2年多前台中市公告地價漲幅六都第一，西屯區漲幅更高達101％，現已9月，鄉親很憂心地價稅漲風又起，去年因為市況不佳，她呼籲市府要反應市場狀況，下修公告地價，今年台中市政府接受建言，下修公告地價，很多民眾鬆了一口氣。

陳淑華強調，公告地價是地價稅的計算基礎，台中市雖然只是平均小幅調降，但對於民眾仍省下不少荷包，而且自用住宅還可以申請地價稅優惠。

市議員翁美春、蕭隆澤等人指出，2年前市府調漲地價稅，被民眾罵翻，而今年地價稅調降，台中市府應該多加宣傳，才能讓民眾了解市府的用心。

張治祥說，公告地價現行2年調整一次，去年經過地價評議委員會審議後決議，今年一月一日起，台中市公告地價平均調降6.3％。除了部分新開發區以外，全市大多數區域的公告價都是調降。市府將會加強宣導，鼓勵民眾在9月25日前申請自用住宅地價稅優惠。

公告現值是每年調整，明年公告現值是會上調還是下調？對陳淑華追問，張治祥表示，這一年來的房市景氣是活絡的，因此，明年度的公告現值就算不上調，也會持平，但還是會參考市場交易狀況，及國際經濟環境等的因素。

(中時 )