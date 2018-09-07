「富藝旅台北大安」與藝術譜出動人戀曲

2018年09月07日 17:38 中時 徐力剛

富藝旅台北大安秉持「藝術生活化」精神，打造全新創意旅店。（圖片提供／富藝旅台北大安）

藝術家張瀚中現場演奏手風琴，動人音樂觸動人心。（圖片提供／富藝旅台北大安）

藝術型旅店「富藝旅台北大安」支持本土藝術家不遺餘力，此次攜手「富邦藝術基金會」以手風琴音樂與鋼彈雕刻藝術，帶給旅人全新感官體驗。

富藝旅台北大安秉持「藝術生活化」理念，即日起至9月13日，每周一至周四下午16時至17時，舉辦「藝術家面對面-張瀚中」活動，張瀚中老師將於多功能展區現場演奏，帶領大家進入音樂異想國度。

曾於2017金音獎獲得「最佳新人獎」的張瀚中，過去大多在街頭、Live House、國家音樂廳及小巨蛋等場地演奏，本次進駐期間將定期舉辦音樂演出活動，包括2場「阿雞的音樂小客廳」表演，透過近距離與觀眾互動，碰撞出全新表演火花。9月28日音樂小客廳同步邀請十九兩樂團來到現場，為旅客帶來輕鬆愉快的音樂饗宴。

旅店同步邀請藝術家林俊彬進駐，其中「藝術家面對面-林俊彬」活動將於10月11日至11月30日，每周三到周六下午14時至18時盛大舉辦，林俊彬擅長使用鋼彈模型零件為雕塑材料，轉化為立體山水藝術作品，透過再製概念分享流行文化與藝術價值。

(中時 )