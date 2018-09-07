亞培遭客訴破600件 北市衛生局：6產品預防性下架

2018年09月07日 17:28 中時電子報 林縉明 、中時電子報/ 余弦妙 中時/、中時電子報/

知名營養補充品亞培安素傳出多起變質案例，亞培昨天傍晚證實，台灣的安素原味鐵罐，批號83163 RA0等產品，有質地一致性問題，經台北市衛生局調查後，業者無法提供安全證明，因此北市衛生局將依「台北市食品安全自治條例」針對這6款問題產品自今晚5時起，在48小時內預防性下架

日前有民眾投訴指出，自己為補充營養每天會喝1罐亞培安素，但3個月前購買一批（4箱共24罐）安素產品時，卻發現有部分產品有如同臭水溝的臭酸味，整罐倒出更發現已經結塊、變質。民眾質疑自己買到瑕疵品，若有臥床靠鼻胃管餵食的人食用，恐危害健康。

雖然台灣亞培目前提供民眾退換貨服務，不過北市衛生局在昨(7)日已約談業者，北市衛生局指出，亞培6款遭投訴變質鐵罐產品，經連日約談「美商亞培股份有限公司台灣分公司」，並調閱進口報單及逐一核對客訴紀錄表，發現疑似有問題的6件商品，今年1月至8月受理629件客訴產品不安全事件，該公司表示有向美國生產商反映，因排除產品市面召回處理的安全性疑慮，故未通報。

針對上述6件產品，衛生局除全面抽驗外，依據北市食品安全自治條例，要求亞培公司於48小時內完成預防性下架，待確認產品符合食品安全衛生管理法規定後才能重新上架販售。

此外，衛生局同步抽驗6款產品檢驗衛生標準，檢驗報告預計1週後簽發。衛生局強調，業者若未於期限內下架，可處3萬至10萬罰鍰，相關調查結果，民眾可至衛生局網站https://health.gov.taipei/查詢。

(中時電子報)