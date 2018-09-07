中和錦和公園「魔豆山丘遊戲場」啟用 朱立倫邀大小朋友體驗

新北市中和區錦和運動公園內「魔豆山丘遊戲場」7日啟用，市長朱立倫特別到場關心大小朋友遊玩情形。（葉書宏攝）

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新北市中和區錦和運動公園內「魔豆山丘遊戲場」7日啟用，孩童們開心玩樂。（葉書宏攝）
新北市中和區錦和運動公園內「魔豆山丘遊戲場」7日啟用，其中有3個滑道，其中一道長達28公尺，是目前台灣最長的滾輪滑梯。（葉書宏翻攝）

玩「滾輪滑梯」不用去日本沖繩！新北市中和區錦和運動公園內「魔豆山丘遊戲場」今（7日）啟用，設有3個滑道，其中一道長達28公尺，是目前台灣最長的滾輪滑梯，市長朱立倫特別到場關心大小朋友遊玩情形，歡迎大家一起來體驗。

魔豆山丘遊戲場位於中和國民運動中心東側，遊戲場運用山丘地形地貌，除分別建構5公尺、7公尺、28公尺的3道滾輪滑梯外，並規畫共融沙坑、旋轉盤、音階敲擊、廣場噴泉、環型水道、親子包覆式座椅鞦韆，還有小朋友最愛玩的雙塔巨型爬網，以及可以多人共盪的擺盪長繩等多樣遊具。

遊戲場啟用首日，朱立倫一一巡視孩童使用各項遊具情形。朱立倫說，市府同仁發現孩子對於傳統遊具興趣似乎不大，卻對挑戰型、共融性的特色公園特別有興趣，連阿公阿嬤、爸爸媽媽都非常滿意，市府會繼續努力打造特色公園。

朱立倫指出，新北市升格後，共打造484座新的特色公園，如今又完成一座共融性特色公園，市府今年要完成23座特色公園，魔豆山丘遊戲場是第20座，歡迎大小朋友一起來體驗。

城鄉局表示，中和區錦和運動公園在錦和國小旁，面積達8.7公頃，該遊戲場約占0.8公頃，是目前新北市最大型的多元組合遊戲場。

(中時 )

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