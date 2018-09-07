力挽狂瀾！美4家科技業者促川普別對大陸加關稅

2018年09月07日 17:41 中時 諶悠文

美國川普政府針對2000億美元大陸商品新徵關稅的公眾諮詢期在6日午夜12點結束，白宮、商務部和海關目前尚未宣布新關稅措施。在公眾諮詢結束前的最後時刻，美國一些工商界領袖促請白宮不要啟動這項規模龐大的徵稅措施，以免損害美國企業和消費者的利益。

思科系統、戴爾、惠普瞻博網絡4大科技公司聯名致函美國貿易代表萊海澤，要求把網路設備及配件排除在加徵關稅的大陸商品清單之外，稱加徵關稅只會對美國帶來經濟損害，拖慢美國公司發展及推出5G無線科技與雲端運算。

全國零售商聯合會也致函說，鑑於此前的關稅措施未能導致陸方作出實質性讓步，政府應該停止進一步關稅行動，重新嘗試與北京談判。

代表美國在華商業利益的美中貿易全國委員會以歡迎新會長克艾倫主辦午宴的名義，邀請美國國務院東亞事務局高級官員墨菲和中國大陸駐美國大使崔天凱參加聚會，期望能在最後關頭讓美陸官員有機會在一起商討如何避免大規模貿易戰。

美國此前已經宣布並正在實施對500億美元中國商品徵收關稅的措施，大陸也對美國產品實施了對等徵稅行動。大陸商務部發言人6日警告說，如果美方「一意孤行」、宣布對大陸2000億美元出口商品加徵關稅，陸方將採取必要反制措施。

(中時 )