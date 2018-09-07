台中》熱心廟務也服務地方 豐原這間廟最多人選里長

2018年09月07日 17:57 中時 王文吉

慈濟宮管委會委員陳順池（右一）、丁敏昌（右二）競選里長，主委鄭文鑫（右三）、委員陳金標（左三）、陳麗鳳（左一）及監察人劉瑞銓（左二）尋求連任。（王文吉攝）

慈濟宮管委會有7位成員投入里長選舉。（王文吉攝）

慈濟宮主委鄭文鑫為市民代表，已連任4屆豐圳里長。（王文吉攝）

慈濟宮香火鼎盛，管委會成員除熱心廟務，也服務地方里民。（王文吉攝）

慈濟宮為台中豐原36里信仰中心，管委會有7位成員投入里長選舉，主委鄭文鑫競選連任，副主委洪獻堂為現任豐原里長，交棒給兒子洪源隆，會計委員陳麗鳳、監察人劉瑞銓分別耕耘富春里及豐田里，陳金標、丁敏昌、陳順池等3位公關委員出馬競選民生、田心及北湳里長。

洪獻堂擔任6屆豐原里長，88歲的他說，考量年事已高，兒子也熱心地方事務，才決定交棒。70歲陳金標連任7屆民生里長，因同額競選，篤定八連霸。市民代表出身的鄭文鑫連任4屆豐圳里長，陳麗鳳連任2屆富春里長，均尋求連任。

丁敏昌三度出馬參選田心里里長，屢敗屢戰的他打出「不忘初衷」訴求，里內還有徐倍基及張源逢參選，形成三強鼎立局面。另名公關委員陳順池曾任多屆北湳里長，本屆意外落馬，決定捲土重來，與現任黃文亮對決。

現任豐田里長劉瑞銓擔任9年監察人，負責監督廟裡的帳務及開銷。他說，管委會成員都是無給職，他從小常到慈濟宮拜拜，30年前考上二專時，媽媽曾帶他到廟裡還願，後來他進入管委會服務，發現自己在1988年有1筆2萬元捐款，猜想可能是當時媽媽以他的名義捐的。

慈濟宮主委鄭文鑫表示，熱心廟務的管委會成員們都是地方上的「頭人」，年底共有7人投入里長選舉，其中6人參選、1人交棒給兒子。雖然許多人忙於選舉，但廟務推展一向秉持超然中立，廟裡不談選舉，全心為媽祖婆服務。

廟方人員指出，以前豐原的里長幾乎都是慈濟宮的當然信徒代表，一般大里2人、小里1人，近年里長可能因地方事務繁忙，分身乏術，較少人投入廟務。管委會有21位委員、5位監察人，有多人是前任、現任里長，常務監事曾義誠還是前豐原市民代表會主席。

(中時 )