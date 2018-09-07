被大罵沒媽媽沈殿霞「什麼都不是」 鄭欣宜反擊獲滿分

鄭欣宜母親沈殿霞10年前逝世。（圖／取自princejoyce IG）

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中時電子報
鄭欣宜回覆網友。（圖／取自princejoyce IG）

31歲香港女星鄭欣宜為「肥肥」沈殿霞與鄭少秋所生愛女，10年前沈殿霞病逝後，鄭欣宜繼承母親衣缽勇闖演藝圈有成，今(7日)她在IG曬照祝福謝婷婷生日快樂，卻引來網友冷言冷語說：「沒有父母，妳什麼都不是」，高EQ的鄭欣宜也正面還擊說：「你說得對。我們全部都是。」引發網友一片叫好。

鄭欣宜與謝賢女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷從小在加拿大長大，私交甚篤，今逢謝婷婷36歲生日，稍早鄭欣宜在IG分享兩人小時候照片，透露：「妳曾答應我不要貼出這張，但我覺得這張完全表現出醜小鴨也有夢想，雖然我還沒變成美麗、優雅的天鵝，但至少我們其中有一位已經做到了」。

鄭欣宜PO文後，竟出現網友狂酸她：「你全靠父母，不是父母，你什麼都不是」，而鄭欣宜也沒畏懼裝沒看見，回說：「你說得對。我們全部都是。」網友紛紛表示：「講的好，沒有父母我們什麼都不是」、「This is brillian」，連張繼聰都回：「BRAVO」。

(中時電子報)

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