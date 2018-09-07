2018年09月07日 18:05 中時 謝瓊雲

脊髓損傷傷友們現場示範表演折造型氣球。（謝瓊雲攝）

脊髓損傷傷友們現場示範表演折造型氣球。（謝瓊雲攝）

平凡的氣球，透過造型藝術塑造成各種繽紛可愛的創作，豐富了脊髓損傷朋友們的心靈。（謝瓊雲攝）

年僅30歲的黃文甫(前排左一)是家中獨子，卻在修繕自家屋頂時不慎摔落導致下肢癱瘓，靠著氣球造型藝術，賺取生活費自力，更在孩童笑容中重燃對生命的熱情。（謝瓊雲攝）

從屋頂摔落下肢癱瘓 黃文甫學造型氣球自立重燃生命熱情

彰化縣脊髓損傷重建協會7日在埔心鄉脊新家園舉辦氣球造型藝術班成果發表活動，下半身癱瘓的黃文甫參加課程後在指導老師林家伃鼓勵下一連考取台中彰化雲林三縣市街頭藝人證照，在孩童燦爛笑顏中，重燃對生命的熱情與勇氣。

30歲的黃文甫，原本在印刷工廠工作，3年前修繕自家屋頂時不慎摔落，177公分的他從此只能依靠輪椅代步，一度心情低落足不出戶，去年家人的眼淚喚醒他，他鼓起勇氣前往桃園市脊髓損傷潛能發展中心學習自立、生活自理，在傷友陪伴鼓勵下逐漸走出陰霾。

當時就接觸過氣球造型的他表示，為了走出家門，今年專程報名、每周獨自從北斗開車來上課，繽紛可愛的氣球，越折心情越好，又能賺取生活費不用再依賴家人，尤其當看見孩子將氣球拿在手中、露出滿足的笑容，更讓他瞬間感到繼續活著很有意義，還是會發生許多美好的事。

他說，這段時間讓他體會到，真正困難的不是面對挫折打擊，而是有勇氣面對挫折打擊，而且還沒有失去對人生的熱情；未來的夢想就是希望用氣球帶給更多人歡樂。

指導老師林家伃說，教學團隊首度挑戰指導脊髓損傷朋友，課程經過多次修正調整，從四月到九月，每周一次、從上午10點上到下午2點，看見大家執著與熱忱，決定以身作則，日前挺著將臨盆的大肚子帶領學員們，大家一起到鹿港考街頭藝人證照。

協會執行長江信行說，為了協助傷友學習自立、展現自我，開辦保齡球班、氣球造型班等技藝課程，10名學員學成後仍持續精進創作技術，歡迎各婚宴、社團活動聯繫協會，給他們到場表現販售創作的機會。

(中時 )