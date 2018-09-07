體壇》體育蒲公英校園座談會 薛楚頻、黃怡學鼓勵追夢

2018年09月07日 18:10 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

107學年度「體育蒲公英校園座談會」列車6日邀請競速滑冰選手薛楚頻與世大運體操跳馬金牌黃怡學至桃園市大坡國中，2位優秀的選手以自己克服挫折努力追夢的經驗鼓勵學生要有追求理想、目標的動力與決心。

黃怡學從小體弱多病，從國小3年級開始為了健康而運動，黃怡學從國小、國中到高中，從全校第一到全國冠軍，每個階段只要達到目標，身邊總響起「拿過就好，好好讀書，不要再練了」，但他的終極夢想始終未完成。

體操選手黃怡學（左）與競速滑冰選手薛楚頻(體育蒲公英校園座談會提供)

不過黃怡學從不放棄，堅持著自己的信念，得以在2005年世界大學運動會男子跳馬拿下金牌，完成夢想。他希望以自己的經驗，鼓勵校園中的幼苗，「有夢想，還得要保護夢想」，不到絕不要放棄。

至桃園市大坡國中，這一站邀請到2005世大運體操跳馬金牌選手黃怡學，以及2015獲得總統教育獎的競速滑冰選手薛楚頻面對面的和師生們分享他們成功的經驗，全校師生皆

深感受益良多。

體操選手黃怡學(體育蒲公英校園座談會提供)

短道競速滑冰選手薛楚頻記得國小填寫父母職業欄時，因為不是太懂而填了「媽媽桑」被同學取笑，但她卻正面回應：「不管你寫的是老師或律師，你我現在都在這，沒有什麼不一樣。」一直堂堂正正、努力走過來，現年20歲薛楚頻在「體育蒲公英校園座談會」勉勵大坡國中學生，雖「輸在起跑點，但要贏在終點」。

薛楚頻不諱言自己來自「重組家庭」，還因為媽媽要躲賭債，從小無法跟父母住在一起，她在經驗分享過程中透過簡單的人生遊戲，邀請四名學生一起參與，在設計的九個題目中，前六題是父母提供的資源，後三題則是自己可完成，結果四名學生的起跑點不盡相同，但跑向終點的過程，卻是可以靠自己努力衝刺，而會有出現不同的結果。她人生的一開始也許不如一般人，但每個過程她都努力踏出，跳脫世俗定義的框架，靠自己去翻轉現有生活，成就屬於自己的成功。

黃博欽爭取多年，終於在擔任大坡國中校長第6年邀來體育明星到校現身說法，他很希望透過這些選手的勵志教材，能對孩子的成長有所啟發，這是基礎教育的延伸，能早日訂定人生目標、逐夢踏實。學校也常找機會讓學生多接近成功人士，親身感受，藉由他們成功的故事，啟發人生應有的「態度」。

(中時電子報)