中市鼓勵自行車綠能運輸 iBike 600計畫展開

民進黨台中市議員關心豐原、后里區、東區、南區iBike設站狀況，建議持續增設新站點。（盧金足攝）

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台中市政府為鼓勵以自行車作為「第一、最後一哩路」交通工具，發揮節能減碳功能，在「自行車369」計畫達標後，推動「iBike 600」計畫，租賃站將在2022年前倍增至600站，讓iBike租借更便利，也讓台中更落實低碳城市精神。

台中市議會7日進行交通地政業務諮詢，市議員翁美春關心豐原、后里區iBike站點設置狀況；市議員邱素貞也關心東區、南區iBike設站狀況，建議持續增設新站點。

台中市府交通局長王義川表示，iBike站已完成300站達標，未來「iBike 600」計畫的另外300站，將按照人口比例持續於全市廣設，新站點目前都還在選擇階段，徵求各界意見，包含上一期工程有提出但額度不夠的站點，都可重新評估。

王義川指出，東區目前有21站、南區25站、北屯區與西屯區目前各有38站、南屯區24站，全市29區都已有iBike站。未來針對火車站、捷運站、地方小型公園旁的設站需求，都將逐一滿足；邱議員提議的站點，也會評估現場環境，再行規畫設站。

另外，翁美春關心豐原百里環城自行車道、甲后線自行車道建設狀況，希能打造一條台中市的低碳自行車路線。

市議員謝明源也提議，台中目前有多條觀光自行車道、300站ibike租賃站，但欠缺整體規畫的鐵馬旅遊地圖，建議觀旅局整合資訊，並結合附近特色商家、景點規劃完整的鐵馬旅遊地圖，帶動台中的自行車旅遊風氣。

觀光旅遊局長陳盛山表示，豐原百里環城自行車道目前共有69公里已完工，預計在109年可完成113公里，將於明年4、5月完成；甲后線自行車道也將於明年3、4月完成。另外，市府也已規劃出花博三大園區的鐵馬路線，屆時將提供騎自行車暢玩花博的交通資訊。

(中時 )

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