《中時晚間快報》中秋疏運新措施 國5連假前白天不收費

2018年09月07日 18:12 中時電子報 綜合報導

◎中秋疏運新措施 國5連假前白天不收費

交通部長吳宏謀上任不久即拋出連續假期國道日間免收費構想，儘管許多交通學者認為不可行，但高公局仍奉命將此構想納入評估，交通部下午宣布，國道全線9月22日至24日每日0至5時，以及國道5號21日(周五)、25日(周二)的6時至15時，將有免收費優惠。

◎藍委轟謝長廷無作為 「調他回台專心拚選舉」

日本接連發生颱風、地震，造成許多台灣民眾滯留，並對我駐日單位諸多抱怨，駐日代表謝長廷的臉書也被網友灌爆。對此，國民黨立法院黨團今召開記者會，除要求外交部查辦相關人員責任、督導駐日代表處檢討相關救災SOP，更呼籲總統府及外交部將謝長廷調職回台，「讓他專心拚選舉、打擊國民黨。」

◎巴西總統候選人遇刺 傷勢嚴重險沒命

巴西下月將舉行總統大選，民調領先、有「巴西川普」之稱的極右翼候選人博爾索納羅，6日在米納斯吉拉斯州造勢時，遭人以刀刺傷腹部，血流如注傷勢嚴重，他兒子指出，父親「差點就死去」，但手術後情況已趨穩定。警方逮捕40歲嫌犯奧利維拉，並調查其行刺動機。巴西總統特梅爾對這起選戰暴力事件表達關切，其他總統參選人也同聲譴責。

◎憂弟暴紅大頭症 王子堅持不給讚

邱宇辰最近因演出電影《鬥魚》反派「豹哥」備受關注，哥哥邱勝翊(王子)說：「我們不會互相誇獎，但心裡很替他開心。」他表示私下看到邱宇辰為電影做很多功課，但不想讓他太過得意自滿，「因為太多的誇獎容易迷失自己，雖然我們倆從出道至今也經歷很多，應該不會發生這種狀況，但還是要互相提醒勉勵。」

(中時電子報)