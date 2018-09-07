余易祐收集百餘消防公仔 辦公室宛如博物館

2018年09月07日 18:40 中時 王文吉

消防署發行第一個消防寶寶公仔，有近20年歷史，余易祐相當珍惜。（王文吉攝）

余易祐與國外消防單位交流的消防臂章，裱裝起來，懸掛在辦公室。（王文吉攝）

余易祐蒐集鐵皮製作的消防車模型，為數可觀，宛如小小消防博物館。（王文吉翻攝）

余易祐蒐集消防公仔及消防車模型，為數可觀，宛如小小消防博物館。（王文吉翻攝）

台中市消防局第二大隊長余易祐，20年來收集上百隻消防公仔、鐵皮消防車及消防臂章，包含全國第一個消防寶寶公仔，陣列在辦公室，宛如小小消防博物館。余易祐也透過收藏與外國友人交流，結交許多好友，是最大收穫。

余易祐表示，他1999年在台中縣消防局長辦公室服務時，消防署發行第一個消防寶寶公仔，獲得極大迴響，開啟他的收藏之路。之後，中央授權地方製作，各式消防寶寶陸續出爐，警察及郵政單位也推出職業公仔，蔚為風氣。

921大地震後，余易祐出國交流救災經驗，並攜帶公仔作為贈禮，後來考量體積大，改帶臂章與國外單位互贈，也收集不少臂章。余祐易將70多件收藏的臂章裱裝起來，懸掛在辦公室，提醒自己救災行動必須學習，精益求精。

後來余易祐收藏範圍擴大至鐵皮製作的消防車模型，陣列在第七大隊辦公室，宛如小小消防博物館。他說，曾有奧地利友人回國發現古董消防車，特地買來送他，還有馬來西亞朋友，特地贈送他馬來西亞的消防臂章。

余易祐說，消防救災是嚴肅的話題，透過公仔等收藏，輕鬆對話，交到不少朋友，是最大收穫。目前收藏品已陸續從第一大隊搬到第二大隊辦公室，因空間限制，僅少數陳列。

(中時 )