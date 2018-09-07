賴揆10年砸64億 培育優秀體育選手

友善列印
工商

為支持體育運動，行政院長賴清德今（7）日宣布，將以「優秀運動選手輔導方案」，10年投入64億元，協助優秀運動選手就學、就業扶植及獎勵等，吸引更多年輕人進入運動領域。

賴清德今出席「107年體育推手獎」表揚典禮時表示，他已核定教育部體育署「優秀運動選手輔導方案」，政府與民間合作共同建置更好的訓練及競賽環境，讓教練及選手能夠有所發揮，也希望更多年輕人加入體育行列為台灣爭光。

賴清德強調，行政院修正《國民體育法》，開放讓年輕人、運動選手以個人身份加入各單項體育協會；另《運動產業發展條例》修正，則可讓個人捐款得到賦稅減免，讓社會力量進入體育項目。

賴清德今特別感謝民間出錢、出力並建置良好環境，讓選手無後顧之憂，所以本次亞運我國獲得17面金牌、19面銀牌與31面銅牌佳績，總統蔡英文也派出F-16迎接選手凱旋歸國。

教育部表示，為向長期奉獻與熱心推展體育發展的企業、團體與個人表達感謝，並鼓勵更多人投入，體育署自民國98年起每年舉辦體育推手獎表揚活動，今年為第10年，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，其中「贊助類」與「推展類」分金、銀、銅三等級及「贊助類」長期贊助獎。

教育部指出，今年度同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項者為：台灣電力公司、合作金庫、國泰人壽與台灣土地銀行等4家。

本（107）年度首次獲獎者為：甲山林建設、國裕開發、美商婕斯環球有限公司台灣分公司、新光人壽、財團法人桃園市四維體育推廣教育基金會與財團法人聯詠科技教育基金會。體育新聞從業人員獲獎者為周大友、郭明義、楊楚光與蘇嘉祥等4名。

(工商 )

台中》熱心廟務也服務地方 豐原… 新北》陪喜憨兒做蛋黃酥 侯友宜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。