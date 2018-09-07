賴揆10年砸64億 培育優秀體育選手

2018年09月07日 18:26 工商 張語羚

為支持體育運動，行政院長賴清德今（7）日宣布，將以「優秀運動選手輔導方案」，10年投入64億元，協助優秀運動選手就學、就業扶植及獎勵等，吸引更多年輕人進入運動領域。

賴清德今出席「107年體育推手獎」表揚典禮時表示，他已核定教育部體育署「優秀運動選手輔導方案」，政府與民間合作共同建置更好的訓練及競賽環境，讓教練及選手能夠有所發揮，也希望更多年輕人加入體育行列為台灣爭光。

賴清德強調，行政院修正《國民體育法》，開放讓年輕人、運動選手以個人身份加入各單項體育協會；另《運動產業發展條例》修正，則可讓個人捐款得到賦稅減免，讓社會力量進入體育項目。

賴清德今特別感謝民間出錢、出力並建置良好環境，讓選手無後顧之憂，所以本次亞運我國獲得17面金牌、19面銀牌與31面銅牌佳績，總統蔡英文也派出F-16迎接選手凱旋歸國。

教育部表示，為向長期奉獻與熱心推展體育發展的企業、團體與個人表達感謝，並鼓勵更多人投入，體育署自民國98年起每年舉辦體育推手獎表揚活動，今年為第10年，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，其中「贊助類」與「推展類」分金、銀、銅三等級及「贊助類」長期贊助獎。

教育部指出，今年度同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項者為：台灣電力公司、合作金庫、國泰人壽與台灣土地銀行等4家。

本（107）年度首次獲獎者為：甲山林建設、國裕開發、美商婕斯環球有限公司台灣分公司、新光人壽、財團法人桃園市四維體育推廣教育基金會與財團法人聯詠科技教育基金會。體育新聞從業人員獲獎者為周大友、郭明義、楊楚光與蘇嘉祥等4名。

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