台中花博將開幕 展館防災演練啟動

消防局舉辦「各展館自衛消防編組教育訓練暨現地演練」，包括第一線工作人員、營運管理公司人員及志工等，模擬展館發生火災、地震、爆炸等災害時如何正確處置。（張妍溱翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，目前各場館營管人員，已經陸續進駐園區，並將依期程開始進行人流動線、電力、安全等測試，為防範各種突發災害，台中市政府消防局舉辦「各展館自衛消防編組教育訓練暨現地演練」，包括第一線工作人員、營運管理公司人員及志工等，模擬展館發生火災、地震、爆炸等災害時如何正確處置，2階段將訓練600人次。

消防局表示，首先為自衛消防編組應變基本觀念建立，9月5至7日到消防局豐原訓練中心進行第一階段「基礎訓練」，課程包含自衛消防編組功能及執行方式、消防安全設備之使用、消防常識及火災預防訓練，另有滅火之實際操作等。

9月18至20日則是園區展館內第二階段「現地演練」，模擬展館發生火災、地震、爆炸等災害時，啟動自衛消防編組機制並實兵演練，讓第一線應變人員在災害發生時，能有效啟動展館內自衛消防編組活動，採取緊急應變措施。

消防局指出，教育訓練結合花博園區第一線工作人員共同學習，活用滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班、救護班等自衛消防編組功能，經由不斷的模擬練習，當面對災害時，迅速將民眾引導避難疏散，維護人員安全及降低財產損失。

消防局表示，訓練由消防局熟稔自衛消防編組演練業務主管等擔任講師，以深入淺出的方式將學術與實地現況做結合並分析各式火災案例；學員在自衛消防編組現地演線的應變歷程中，可做出最正確的處置。

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