在陸國人申辦居住證 張小月：隱含風險 應「停看聽」

友善列印
中時

海基會7日舉行第10屆董監事會第4次聯席會議，海基會董事長張小月致詞時表示，希望在國人申辦居住證，應該「停看聽」，因為雖然有便利，但個人資訊、隱私都掌握在陸方手上，隱含風險需要特別注意。此外，會議也補選通過，由陸委會副主委邱垂正兼任海基會副董事長。

海基會第10屆董監事會第4次聯席會議7日下午在台北舉行。張小月在致詞時表示，隨著美中兩強對抗愈演愈烈，大陸對台打壓比過去變本加厲，外交打壓、軍事威懾不斷增加。無論是對台31條措施、還是居住證的政策，很明顯都有政治意圖。

針對大陸推出的「港澳台居民居住證」，張小月表示，會提醒在大陸工作的台商、台生，要注意「停看聽」，雖然有些便利，「但所有個人資料、隱私都掌握在對岸手上」，未來隱含的相關風險需要特別注意。

她強調，海基會會持續深化、加強對台商、台生、陸生、陸配的服務工作。兩岸一定要走和平穩定發展道路，任何衝突對抗不能解決問題，雙方一定要相互理解、相互尊重，一定要能坐下來談，才能解決問題，為兩岸民眾謀福祉。

海基會發言人管安露會後受訪時則指出，此次會議補選改聘的董監事人數頗多，主要有6位官派董事職務異動，指派新接替人選。另外，基於整體業務考量，陸委會副主委邱垂正從兼任海基會監事，改聘為董事；副主委陳明祺兼任海基會董事；副主委李麗珍兼任海基會監事。改選後，隨即提名邱垂正擔任海基會副董事長，在場董監事一致通過。

此外，關於台商回流，管安露表示，面對大陸稅制改革，將推出CRS全球追稅，如何處理海外資金稅務問題，讓台商非常焦慮。而台灣也將在2020年通過台版CRS，台商如何避免雙重課稅是一大問題。

她指出，台灣政府想到一個很好的方法，希望台商把資金回流台灣，投資台灣，就可避免被大陸課稅。而海基會也不只是彙整台商意見轉交相關部會，而將扮演更積極角色，代表台商跟各部門研商，希望加快推動腳步。

(中時 )

中國大陸8月外匯存底 月減82億美… 中非論壇才閉幕 肯亞武裝搜索陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。