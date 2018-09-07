在陸國人申辦居住證 張小月：隱含風險 應「停看聽」

2018年09月07日 19:11 中時 楊家鑫

海基會7日舉行第10屆董監事會第4次聯席會議，海基會董事長張小月致詞時表示，希望在國人申辦居住證，應該「停看聽」，因為雖然有便利，但個人資訊、隱私都掌握在陸方手上，隱含風險需要特別注意。此外，會議也補選通過，由陸委會副主委邱垂正兼任海基會副董事長。

海基會第10屆董監事會第4次聯席會議7日下午在台北舉行。張小月在致詞時表示，隨著美中兩強對抗愈演愈烈，大陸對台打壓比過去變本加厲，外交打壓、軍事威懾不斷增加。無論是對台31條措施、還是居住證的政策，很明顯都有政治意圖。

針對大陸推出的「港澳台居民居住證」，張小月表示，會提醒在大陸工作的台商、台生，要注意「停看聽」，雖然有些便利，「但所有個人資料、隱私都掌握在對岸手上」，未來隱含的相關風險需要特別注意。

她強調，海基會會持續深化、加強對台商、台生、陸生、陸配的服務工作。兩岸一定要走和平穩定發展道路，任何衝突對抗不能解決問題，雙方一定要相互理解、相互尊重，一定要能坐下來談，才能解決問題，為兩岸民眾謀福祉。

海基會發言人管安露會後受訪時則指出，此次會議補選改聘的董監事人數頗多，主要有6位官派董事職務異動，指派新接替人選。另外，基於整體業務考量，陸委會副主委邱垂正從兼任海基會監事，改聘為董事；副主委陳明祺兼任海基會董事；副主委李麗珍兼任海基會監事。改選後，隨即提名邱垂正擔任海基會副董事長，在場董監事一致通過。

此外，關於台商回流，管安露表示，面對大陸稅制改革，將推出CRS全球追稅，如何處理海外資金稅務問題，讓台商非常焦慮。而台灣也將在2020年通過台版CRS，台商如何避免雙重課稅是一大問題。

她指出，台灣政府想到一個很好的方法，希望台商把資金回流台灣，投資台灣，就可避免被大陸課稅。而海基會也不只是彙整台商意見轉交相關部會，而將扮演更積極角色，代表台商跟各部門研商，希望加快推動腳步。

(中時 )