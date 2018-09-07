批吳音寧懂什麼 市府官員今被議員質詢也答不出來

2018年09月07日 18:43 中時 張潼

北市府與北農總經理吳音寧因為第一果菜批發市場改建方案針鋒相對，市長柯文哲甚至曾批吳音寧「懂什麼」，還說難道龐大市府局處多年規畫設計的方案，比不上吳一個人提出的方案嗎？只不過，今下午市議員周柏雅在市政總質詢時詢問市府官員市場改建140億預算包括農產、漁產各多少坪數等問題時，在場工務局、產發局、市場處一時全都答不出來，柯也只好乾在答詢台將近10分鐘，等官員查出數字才回覆議員，場面頗為尷尬；散會後，只見柯表情嚴肅指著官員講話，疑似為此事不悅。

周柏雅質詢時先是詢問柯文哲，140億預算是哪一年通過？市場處長許玄謀先是表示有分不同年度通過各項目，至於總體預算通過的年度，他則回到座位「確定」了大約2分鐘，才回到答詢台答覆「106年度」。

接著周柏雅又問柯文哲，原本北市府送進議會審議的預算是150億，最後被刪了10億，變成140億，對此柯有什麼意見嗎？柯文哲回說，他以前在台大醫院的預算是不給人家刪的，因為他的預算都是編列很確實後才送，很有Credit（信用）；聞言，周柏雅反擊，所以這個案子就是代表市府亂編啊，所以才被刪10億。

周柏雅接著說，從預算通過至今，有執行出什麼成果嗎？拖了1年多，改建方案竟然雙方還在吵、沒定案！接著他又詢問在場工務局、產發局長彭振聲與林崇傑，以及市場處長許玄謀，改建案的總樓地板面積是多少？平方公尺換算成坪數是多少？農產與漁產公司各占多少坪？

未料，在場官員面面相覷無法回答出確實的數字，接著轉身查詢資料，但一查就又花了將近5分鐘，周柏雅要求議會計時先暫停，全場只見官員不停查找資料，氣氛頗為尷尬，柯文哲還一度對官員說「講清楚啦，到底是多少？」周也說「你們批評吳音寧是批評假的嗎？」最後才查出市場改建總樓地板面積約31萬平方公尺（9.6萬坪），其中漁產占13萬多平方公尺，農產19萬多平方公尺。

周柏雅氣憤指出，這些都是基本再基本的問題，先前議會之所以刪減預算，就是因為市府規畫很籠統，很多事情還沒定暗，現在還在討論改建後的樓層分配等，這些爭議根本是預算送到議會之前就該先談好，大方向都確定好，「你們不覺得不好意思嗎？」

北市府發言人劉奕霆則表示，散會後市長確實有面露不悅，但不到生氣，他也提醒官員這些數字平常就要準備，不要等到被問才在那邊算。

(中時 )