焦慮、健忘、腸胃不適 你得了「開學症候群」嗎？

2018年09月07日 19:10 中時 林周義

適逢開學季，各年齡層學生已陸續至學校報到。若在這段時間出現失眠、注意力不集中、焦慮、健忘，腸胃不適等症狀，就要小心是否患上「開學症候群」，嚴重者甚至會引發「拒學症」。台大醫院精神科醫師張立人表示，「拒學症」不是精神疾病，而是一種適應障礙。

曾有一名國三女生，開學第一天就出現緊張、害怕、手抖的症狀，甚至在每一堂課結束時，都拉肚子。睡眠狀況不佳，令她第二天無法早起上學，也常和媽媽抱怨肚子痛、心跳加速和胸悶。持續不上學幾天後，學校輔導室建議爸媽帶她去看醫生，才發現她因焦慮症、強迫型人格而引發「拒學症」，心裡治療一個月後，終於恢復校園生活。

「開學症候群」的症狀，表現在大腦及身體兩方面。張立人表示，表現在大腦的狀況包括了失眠、注意力不集中、健忘、焦慮。有些人的狀況在一兩天就能緩解，有些人則持續兩三個禮拜；而在身體方面， 有一半的人會出現腸胃不適、嘔吐、便秘、頭痛或過敏性鼻炎的症狀。

許多人因腸胃不舒服，連帶影響食慾，因此吃垃圾食物紓壓。張立人表示，高糖、高油、低纖的美式飲食會造成大腦發炎，讓身體的狀況更糟，進而形成拒學的惡性循環。

張立人表示，這類適應障礙在大人、小孩身上都有可能發生，若表現在大人身上，則會出現抗拒上班的情況。只要不過度影響生活，造成失能，則不見得是異常的。

他也提醒，孩子出現「拒學症」，不全然是環境的問題，也可能是本身的特殊個性所致。焦慮症、憂鬱症、適應障礙症，或人格障礙症（強迫型、畏避型、邊緣性人格）者較容易出現拒學的狀況。在臨床醫師眼裡，一旦孩子拒學，代表的可能是其他狀況的冰山一角，需要家長多加留意。

(中時 )