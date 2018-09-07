桃高外生不識中文同樂亂喊watermelon

2018年09月07日 19:14 中時 蔡依珍

桃園高中6日起一連兩天為高二近800位學生舉辦成長營，2名外籍生也全程參與，坦言中文跟不上口令，但為了幫隊上助陣，亂喊「watermelon」增加音量，笑料百出。（校方提供）

桃園高中6日起一連兩天為高二近800位學生舉辦成長營，2名外籍生也全程參與，坦言中文跟不上口令，但為了幫隊上助陣，亂喊「watermelon」增加音量，笑料百出。（校方提供）

桃園高中6日起一連兩天為高二近800位學生舉辦成長營，設計「感恩家書」，讓學生寫下對家人的感激之情。（校方提供）

桃園高中6日起一連兩天為高二近800位學生舉辦成長營，響應體育節，校長游文聰與家長會長徐梅枝帶領學生晨跑。（校方提供）

桃園高中6日起一連兩天為高二近800位學生舉辦成長營，透過感恩家書、野炊、營火晚會和星夜呢喃等活動，增加生活知識、拉近師生間和同學間情感，2名外籍生也全程參與，坦言中文跟不上口令，但為了幫隊上助陣，亂喊「watermelon」增加音量，笑料百出。

桃園高中配合新課綱「自發、互動、共好」的精神，舉辦為期2天的自我成長營，設計「感恩家書」，讓學生寫下對家人的感激之情；野炊活動則要學生利用現有食材，在既定時間完成指定菜單；營火晚會的「薪火相」，由校長點起蠟燭、傳給導師，透過導師手中的燭火點亮學生的蠟燭，象徵導師成為孩子在黑夜中的一盞明光，最後再以「星夜呢喃」，由導師和班上的學生圍成圈、敞開心房，在滿天星空下暢談。

來自美國的洪艾莉及來自加拿大的楊艾瑪2位交換學生也全程參與，每逢教官帶著同學大聲喊口令，2人的中文還無法完全理解文意，但也跟著同學喊隊呼，洪艾莉笑說有時不知道要喊什麼，她就隨便大聲喊：「watermelon、watermelon」來增加隊上音量，宏亮的聲音特別明顯，為活動增添不少「笑」果。

為響應9月9日全國體育日，校長游文聰也帶領師生路跑，落實運動教育，他勉勵桃高孩子從活動中凝聚新班級的向心力，養成守時、禮貌、負責任、榮譽心的卓越桃高人。學生們直呼太好玩，不來相當可惜，2年級的陳玟均和張子瑩都讚成長營比國中更具有挑戰性、可加速新班級同學情感。

(中時 )